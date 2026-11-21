Kwa mujibu wa ripoti ya mwandishi wa ABNA, Kazem Gharibabadi katika mkutano na waathirika wa silaha za kemikali katika Jumba la Makumbusho ya Amani, alisema: kulitokea fursa ya kuhudhuria jumba hili la makumbusho kabla ya mkutano wa mwaka wa silaha za kemikali kufanyika.

Aliendelea: silaha za kemikali ni mojawapo ya silaha zisizo za kibinadamu zaidi. Kwa mujibu wa nyaraka zilizochapishwa na Umoja wa Mataifa, zaidi ya tani 2600 za silaha za kemikali zilitumika dhidi ya watu wa Iran.

Akieleza ni nani aliyempa utawala wa Saddam silaha hizi, alisema: nchi za Magharibi zinazodai haki za binadamu, ni nchi hizi zenyewe zilizofanya dhuluma kubwa zaidi kwa ubinadamu.

Naibu Waziri wa Masuala ya Kisheria na Kimataifa wa Wizara ya Mambo ya Nje alisema: zaidi ya nchi 16 zilisaidia utawala wa Saddam kujipatia silaha za kemikali. Sisi sote tuna ndugu wa karibu angalau mtu mmoja anayeteseka kwa sababu ya silaha za kemikali.

Aliendelea: Jamhuri ya Kiislamu ya Iran wakati huo wa vita ilikuwa na uwezo wa kuzalisha na kutumia silaha hizi lakini haikufanya hivyo kwa sababu iliziona kuwa jambo lisilo halali.

Naibu Waziri wa Mambo ya Nje aliendelea: nchi zile zile zilizompa Saddam silaha zinashtaki Iran kwa kujaribu kutumia bomu chafu. Marekani yenyewe ina hifadhi kubwa zaidi ya bomu chafu na ilivuka muda wa mikataba na kuihifadhi.