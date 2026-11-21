Akirejelea msisitizo wa kiongozi wa mapinduzi kuhusu umoja wa Wairani milioni 90, aliongeza: leo fikra na mtazamo wa kila Mwairani umeundwa kwa namna ambayo upande mmoja ni Iran iliyounganika na Wabasiji milioni 90 na fikra za Kibasiji, na upande wa pili ni kiburi cha kimataifa.

Naibu Spika wa Baraza la Ushauri la Kiislamu, akisema kwamba nchi iko katika siku nyeti, alisisitiza: kile ambacho ni muhimu kwetu leo ni Iran; Iran ambayo iko chini ya uongozi wa Velayat-e Faqih na naibu halali wa Imam wa Zama, na utambulisho wake umeunganishwa na Uislamu safi kwa kuwa Uislamu uliodhihirika nchini Iran umeishangaza dunia.

Akirejelea sababu za mashambulizi ya maadui dhidi ya nchi, alisema: Iran ina vipengele vitatu muhimu ambavyo vinasumbua kiburi cha kimataifa; kwanza ustaarabu wa maelfu ya miaka wenye mizizi ya utauhid; pili utambulisho na ustaarabu wa Kiislamu wa miaka 1400 na kufaidi Uislamu safi; na tatu akili, ufahamu na uwezo mkubwa wa watu wa Iran, na maadui katika vita vya hivi karibuni walilenga vipengele vyote vitatu lakini leo matokeo ya makabiliano haya ni usimamizi na ushindi wa taifa la Iran dhidi ya shinikizo.

Haji Babai akisisitiza kwamba Iran iko katika kipindi cha maamuzi katika kukabiliana na nguvu za dunia, alibainisha: siku moja Imam Khomeini alisema kuhusu mzingiro wa Abadan kwamba mzingiro unapaswa kuvunjwa, na leo amri na nia ya Kiongozi Mkuu ni kwamba kizuizi cha kiuchumi cha nchi kivunjwe. Katika njia hii, meli za mafuta za Jamhuri ya Kiislamu ya Iran zinasafiri kuvunja mzingiro wa kiuchumi na kukabiliana kikamilifu na kiburi, na Marekani inapaswa kulipa gharama ya matendo yake.

Akirejelea nafasi ya Iran katika milinganyo ya dunia, alikumbusha: leo nguvu yetu kubwa ni Basij na fikra za Kibasiji, na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran inajitokeza kama nguvu yenye ushawishi katika milinganyo ya kimataifa.