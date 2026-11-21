Kwa mujibu wa taarifa ya shirika la habari la ABNA ikinukuliwa na Al-Manar, Hezbollah ya Lebanon katika kumbukumbu ya miaka 83 ya uhuru wa Lebanon, katika taarifa ilitangaza: uhuru ambao Walebanoni leo, katika kumbukumbu ya miaka 83 ya kutangazwa kwake, wanasherehekea, uko hatarini na vitisho vinavyoathiri uwepo wake na maana yake kutoka kila upande. Jambo hili linawalazimu Walebanoni wote, bila kujali madhehebu na dini zao, kuungana chini ya bendera ya makubaliano ya kitaifa na kufufua maana halisi ya mali ya nchi na kanuni za kitaifa ambazo kwa njia yake walipata uhuru wao wa kwanza kwa kuwafukuza wavamizi wa Kifaransa na uhuru wao wa pili kwa kushindwa uvamizi wa ardhi yetu na Israel mwaka 2000. Kulinda uhuru, ambao Walebanoni walitoa dhabihu kubwa kwa ajili yake na wakatoa mashahidi wasiohesabika katika kutetea nchi, heshima na uhuru wake, ni wajibu mtakatifu wa kitaifa unaozidi mahesabu yote mafupi na maslahi ya kibinafsi.