Kwa mujibu wa taarifa ya shirika la habari la ABNA ikinukuliwa na Saba, ndege za kivita za Saudia zilifanya shambulizi dhidi ya Abs katika mkoa wa Hajjah kaskazini-magharibi mwa Yemen.

Pia adui wa Saudia leo alifanya mashambulizi ya makombora dhidi ya wilaya ya Haidan katika mkoa wa Saada. Chanzo cha ndani kilisema kwamba adui wa Saudia alilenga vijiji vya mpaka katika wilaya ya Haidan kwa makombora.

Ndege za kivita za muungano unaoongozwa na Saudi Arabia leo zilifanya mashambulizi mawili ya anga dhidi ya mtandao wa mawasiliano katika wilaya za Qatab na Al-Baqa katika mkoa wa Saada. Ndege za kivita za muungano zililenga mtandao wa mawasiliano katika eneo la Marar la wilaya hii kwa mashambulizi mawili ya anga.

Pia ndege za kivita za muungano unaoongozwa na Saudi Arabia leo zilianza tena mashambulizi yao ya anga dhidi ya mtandao wa mawasiliano huko Jabal al-Shawar, wilaya ya Al-Mawasit, mkoa wa Taiz. Chanzo cha ndani kilisema kwamba muungano ulifanya shambulizi la tatu la anga dhidi ya mtandao huu na kuuharibu kabisa. Mapema leo, mashambulizi mawili ya anga yalilenga mtandao huu na kuharibu sehemu yake.