Kwa mujibu wa taarifa ya shirika la habari la ABNA ikinukuliwa na shirika la habari la Shihab, Khalil al-Hayya, mkuu wa ofisi ya kisiasa ya vuguvugu la Kiislamu la upinzani Hamas, katika hotuba yake katika "Mkutano wa Kitaifa wa Kiarabu" alithamini jukumu la mashirika, vyama na mitindo ya Kiarabu na Kiislamu katika kuunga mkono Palestina, taifa lake na upinzani wake.

Al-Hayya alitaja hasa upinzani wa Kiislamu na Hezbollah ya Lebanon na kusema mitindo hii katika operesheni ya "Gharika ya Al-Aqsa" ilikuwa na jukumu maalum katika kuunga mkono taifa la Palestina na upinzani wake. Pia aliwakumbuka shahidi "Sayyid Hassan Nasrallah" na wenzake waliouawa wakati wa ukombozi wa Jerusalem.

Mkuu wa ofisi ya kisiasa ya Hamas pia alimkumbuka shahidi "Ismail Haniyeh", mkuu wa zamani wa ofisi ya kisiasa ya vuguvugu hili ambaye miaka miwili iliyopita wakati wa vita vya "Gharika ya Al-Aqsa" alihutubia mkutano huo huo, na alisalimu roho za makamanda wote, wapiganaji na mashahidi wa mataifa ya Palestina, Lebanon na mataifa mengine ya kanda.

Al-Hayya akirejelea hali ya Ukanda wa Gaza alisema watu wa Palestina huko Gaza bado wamesimama imara katika ardhi yao na wanashikilia haki zao, wakati huo huo wakinyimwa chakula cha kila siku, huduma za matibabu kwa ajili ya kutibu majeruhi na makazi kwa ajili yao na watoto wao.

Aliongeza kwamba Hamas na makundi ya Palestina mwaka jana kulinda taifa la Palestina dhidi ya mauaji ya kimbari na kufanya mipango ya uhamisho wa kulazimishwa ishindwe, walikubaliana na makubaliano ya Sharm El-Sheikh, lakini utawala wa Israel unaendelea na uvamizi na njaa kwa taifa la Palestina na jumuiya ya kimataifa imechukua msimamo dhaifu dhidi yake.