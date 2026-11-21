Kwa mujibu wa taarifa ya shirika la habari la ABNA ikinukuliwa na TeleSUR, Miguel Díaz-Canel, rais wa Cuba leo Jumamosi katika hotuba yake alitangaza: kuna mzingiro katika sekta ya nishati ambao umepooza karibu uchumi wetu na ni mfano wa mauaji ya kimbari. Pia tunashuhudia uvamizi wa vyombo vya habari; kampeni pana inaendelea ya kudhalilisha mapinduzi ya Cuba na nchi yetu.

Rais wa Cuba katika suala hili aliendelea: kile ambacho watu wa Cuba na Marekani wanastahili si makabiliano; bali ni ukaribu na kuandaa fursa za ushirikiano kati ya mataifa mawili. Kwa hiyo, kile tunachotafuta kila wakati ni mazungumzo; lakini mazungumzo haya yanapaswa kuwa ya heshima, bila shinikizo, bila masharti ya awali, na bila kuhoji mfumo wetu wa kisiasa, uhuru wetu au azma na utashi wetu.