Kwa mujibu wa taarifa ya shirika la habari la ABNA ikinukuliwa na kituo cha Al Jazeera, Donald Trump, rais wa Marekani katika mahojiano na kituo cha Fox News tena kwa lengo la kujionyesha na kujaribu kujiokoa kutokana na kushindwa kwake mara kwa mara ndani na nje ya nchi yake alidai: nitafikia makubaliano endelevu ambayo yatathibitisha kwamba Iran haitapata silaha za nyuklia. Ninakusudia kufanya makubaliano ya kudumu na Iran.

Rais wa Marekani akirudi nyuma waziwazi kutoka kwa kaulimbiu za uwongo za awali za maafisa wa baraza lake la mawaziri, alidai: sikuwa na wasiwasi sana kuhusu mabadiliko ya utawala nchini Iran; tumekuwa na vipindi vitatu mfululizo vya uongozi ambayo yenyewe ni mabadiliko ya msingi katika utawala!

Donald Trump kisha alijaribu kuepuka mzigo wa majukumu yake ya kimataifa katika kukiuka makubaliano kutoka JCPOA hadi memorandamu ya Islamabad kwa namna hii: uongozi wa sasa wa Iran labda ni wa busara zaidi, lakini kufanya kazi nao ni vigumu; wanatia saini makubaliano, lakini siku inayofuata wanayavunja!

Yeye ambaye tabia yake ilisababisha kushindwa kikubwa kwa chama cha Republican katika uchaguzi wa kati wa bunge la Marekani, alidai: kuna uwezekano kwamba tunaweza kufikia utendaji bora kuliko wakati tulikuwa na Republican wenye wingi mdogo sana. Wanademokrasia katika sekta ya huduma za afya wana mambo mazuri na mabaya. Kuna uwezekano kwamba tunaweza kufikia mfumo bora wa huduma za afya na mafanikio mengine mengi! ... Stephen Miller (mkuu wa wafanyakazi wa Ikulu) ni mtu mzuri sana na nadhani Hakeem Jeffries (mgombea wa Wanademokrasia kwa urais wa baraza la wawakilishi la Marekani) ataelewa jambo hili. Ninatarajia kushirikiana na Hakeem Jeffries. Hakeem Jeffries ni mtu mwerevu na mwenye busara. Ndivyo ilivyo kwa Chuck Schumer (kiongozi wa Wanademokrasia katika seneti).