Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Mahakama za utawala wa Al-Khalifa nchini Bahrain zimetoa hukumu ya kifungo cha mwaka mmoja jela dhidi ya Habib al-Darazi, mhubiri wa Husseini, kufuatia kuchapisha faili la sauti lenye kisomo cha Ziyarat Ashura.

Habib al-Darazi alikamatwa mwishoni mwa mwezi Oktoba 2026, baada ya kuchapisha faili hilo la sauti lililokuwa na kisomo cha Ziyarat Ashura.

Hukumu hiyo imekuja katika mazingira ya hatua zinazochukuliwa na mamlaka za Bahrain dhidi ya baadhi ya shughuli za kidini na marasimu ya Kiislamu.