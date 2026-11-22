Kulingana na ripoti ya shirika la habari la Abna, asubuhi ya leo mkutano wa Baraza la Uratibu la Baraza la Ushauri la Kiislamu ulifanyika kwa kuhudhuria kwa mwenyekiti wa baraza, uongozi, wenyeviti wa kamati maalum, na wakuu wa Kituo cha Utafiti na Ofisi ya Ukaguzi wa Hesabu za baraza

Katika mkutano huu, Mohammad-Baqer Ghalibaf, mwenyekiti wa Baraza la Ushauri la Kiislamu, akirejelea msisitizo wa Kiongozi Mkuu wa Mapinduzi juu ya umuhimu wa kumaliza hali ya "sio vita wala amani", alieleza: Katika kukabiliana na hali hizi hatupaswi kuridhika na majadiliano ya kawaida na ya kisiasa; kulaumiana kwa kupenda vita au kusalimu amri si njia ya kumaliza hali hizi, na nchi inahitaji uamuzi na mbinu ya kiutendaji na iliyo wazi

Ghalibaf, akirejelea mabadiliko ya kijeshi ya miaka miwili iliyopita kutoka Ahadi ya Kweli hadi vita vya siku 12 na vita vya siku 40, aliongeza: Kwa roho ya kujitoa muhanga na kujitolea kwa vikosi vya jeshi, busara, mapenzi na hekima ya Kamanda Mkuu, leo nchi imefikia hatua ya uzuiaji wa kijeshi dhidi ya adui katika nyanja ya kijeshi; kwa namna ambayo adui amefikia hitimisho kwamba hawezi kuanzisha vita kama vita vya siku 40 dhidi yetu, kwa hiyo ameelekeza kipaumbele chake cha kwanza katika kuvuruga usalama wa ndani wa Iran, shinikizo la kiuchumi na kuanguka kutoka ndani, na mbele ya mpango huu wa adui, nchi inahitaji umoja, mshikamano na kufikia uzuiaji endelevu