Kulingana na ripoti ya shirika la habari la Abna, idara ya habari ya Jeshi la Wanamaji la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu ilitangaza: meli mbili kubwa za mafuta zilizokiuka sheria ambazo, bila kuzingatia maelekezo yaliyotolewa na Jeshi la Wanamaji la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu, zilikuwa zikipita katika njia zisizoruhusiwa katika eneo la mlango wa Hormuz, zililipuka na kusimama kutokana na kugongana na mabomu ya baharini kaskazini mwa kisiwa cha Ghanam na mashariki mwa mlango wa Hormuz

Jeshi la Wanamaji la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu linaonya wamiliki wa meli za mafuta na makampuni ya biashara na usafirishaji wa baharini kwamba mlango wa Hormuz uko kikamilifu chini ya udhibiti na uangalizi wa wapiganaji wa Jeshi la Wanamaji la Walinzi, na kumwamini mlanguzi kama makamanda wa CENTCOM hakutaleta matokeo mengine isipokuwa kuweka hasara kubwa na kufilisika kwa wamiliki wa vyombo na makampuni ya biashara

Jeshi la Wanamaji la Walinzi linasisitiza tena kwamba wamiliki na makamanda wa vyombo wanapaswa kuzingatia kwa umakini maelekezo na maonyo yaliyotolewa na maafisa wa Jeshi la Wanamaji la Walinzi na kujiepusha na kupita katika njia zisizoruhusiwa na hatua yoyote inayopingana na kanuni zilizotangazwa