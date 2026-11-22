Kulingana na ripoti ya shirika la habari la Abna ikinukuliwa na Sky News, Anwar Gargash, mshauri wa rais wa Falme za Kiarabu katika masuala ya kidiplomasia leo Jumapili alitangaza: wakati mmoja na vita dhidi ya Iran na migogoro inayoendelea katika pande mbalimbali ambayo imevutia umakini, ishara za kuundwa kwa ushindani sambamba wa kijiografia pia zimejidhihirisha ambao ni hatari kama vile vita

Gargash aliongeza: matokeo ya ushindani huu yataathiri nchi za eneo la Ghuba ya Uajemi na ulimwengu wa Kiarabu

Aliendelea kusema: kile tunachokiona leo katika nyanja ya matumizi ya zana za vyombo vya habari na fedha ni sehemu ndogo tu ya mgogoro mpana zaidi kuhusu ushawishi na ufafanuzi upya wa mizani ya kikanda

Kwa mujibu wa Gargash, kile kinachofanya hali hizi kuwa ngumu zaidi ni tofauti ya maoni ya nchi wanachama wa Baraza la Ushirikiano la Nchi za Ghuba na ukosefu wa msimamo na mbinu moja kati ya nchi za eneo kuhusu matukio haya

Gargash mwishoni alisisitiza kwamba hali za sasa zinahitaji kuwa na ufahamu wa kimkakati na uelewa wa kina zaidi wa maslahi na hatari za pamoja