Kulingana na ripoti ya shirika la habari la Abna, Abdulbari Atwan, mchambuzi wa masuala ya kimkakati ya kanda, katika makala yake mpya katika gazeti la kielektroniki la Ray al-Yawm aliandika kwamba kurudi kwa serikali ya Donald Trump, rais wa Marekani, kwenye suala la mpango wa nyuklia wa Iran na kusisitiza tena umuhimu wa kuhamisha akiba za urani iliyorutubishwa ya Iran yenye urutubisho wa zaidi ya asilimia 60 nje ya nchi hii, na hilo chini ya shinikizo za utawala wa Kizayuni, kunamaanisha kukubali kushindwa kwa chaguo la kijeshi — hata kama kwa muda — kwa sababu chaguo hili linaleta hatari kubwa kwa meli za kubeba ndege na meli za kivita za Marekani katika maji ya Asia Magharibi na Bahari ya Hindi

Aliongeza kwamba Iran inachukulia mafundisho yake ya nyuklia kuwa mstari mwekundu ambao hauwezi kujadiliwa kwa njia yoyote. Nchi hii kwa kusimama imara na ushindi wake katika fronti mbalimbali za vita imeshindwa shinikizo za Marekani. Iran pia kwa kutegemea utashi wa juu wa kijeshi na kuwa na mifumo ya kisasa ya makombora na ndege zisizo na rubani imeweza kuzima ubora wa anga wa Marekani na Israeli

Ishara nyingine ambayo kwa msisitizo wa mwandishi inathibitisha msimamo huu ni upinzani wa viongozi wa Iran dhidi ya ziara zozote mpya za wakaguzi wa Shirika la Kimataifa la Nishati ya Atomiki kwenye vituo vya nyuklia vya nchi hii. Wakati huo huo, kuna minong'ono kuhusu ombi la kujiondoa katika Mkataba wa Kuzuia Kuenea kwa Silaha za Nyuklia na kutoa fatwa mpya ya kuruhusu upatikanaji wa silaha za nyuklia ili silaha hii iweze kufanya kazi kama ngao dhidi ya uvamizi wowote wa nyuklia wa Marekani au Israeli