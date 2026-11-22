Kulingana na ripoti ya shirika la habari la Abna, gazeti la Atlantic likinukuliwa na maafisa na barua ya Pete Hegseth, waziri wa vita wa Marekani, lilitangaza kwamba Pentagon ilizuia ufikiaji wa Congress ya Marekani kwa taarifa zinazohusiana na mgogoro na Iran

Kwa mujibu wa ripoti hii, Pentagon kwa kisingizio cha «usalama wa operesheni» inaendelea kukataa maombi ya vyombo vya habari kwa taarifa za kina zaidi kuhusu mgogoro na Iran

Chris Murphy, seneta wa chama cha Democrat wa jimbo la Connecticut, hapo awali alishtaki serikali ya Donald Trump na Pentagon kwa kujaribu kuficha kiwango halisi cha uharibifu uliofanywa kwa vituo vya kijeshi vya Marekani katika Asia Magharibi kufuatia mashambulizi ya Iran katika mwaka huu

Murphy ambaye mwezi Oktoba alisafiri kwenda Qatar na Saudi Arabia, alisema kwamba yeye binafsi hakupata ruhusa ya kuingia katika vituo vya kijeshi vya Qatar ambavyo hapo awali vilikuwa lengo la mashambulizi ya Iran. Alitaka Wizara ya Vita ya Marekani ifafanue kiwango halisi cha uharibifu