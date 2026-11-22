Kulingana na ripoti ya shirika la habari la Abna, «Donald Trump» rais wa Marekani ambaye alishindwa katika uchaguzi wa katikati wa Congress, akiwa na wasiwasi kuhusu kuongezeka tena kwa nguvu za Wanademokrasia alitangaza: ikiwa Chuck Schumer atakuwa kiongozi wa wengi katika Seneti, kufanya kazi naye itakuwa vigumu sana kwangu

Rais wa Marekani aliendelea: yeye mara moja hapo awali katika nafasi ya «kiongozi» alishindwa vibaya na alikuwa na moja ya utendaji mbaya zaidi katika historia. Karibu sina shaka kwamba atashindwa tena

«Donald Trump» kisha aliongeza: kila kitu alichofanya ni kuchochea njama ya kubuni «Urusi, Urusi, Urusi» na njama na udanganyifu kadhaa; hatua ambazo zilifanya ushindi wangu katika uchaguzi wa 2024 kuwa rahisi na mtukufu. Limeanza tena!