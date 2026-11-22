Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) –ABNA– Naibu Mkuu wa Shirika la Basij nchini Iran, Seyed Qassem Qoreishi, amesema amri ya hivi karibuni ya Kiongozi Mkuu wa Mapinduzi ya Kiislamu ya kuondoa vikwazo vilivyowekwa kuhusu masafa ya silaha imetekelezwa kikamilifu katika nyanja za vifaa vya kijeshi, silaha, uwezo wa kiintelijensia na nguvu ya kijeshi.

Akizungumza siku ya Jumapili, Qoreishi amesema amri hiyo ya Mkuu wa Majeshi ya Iran kwa makamanda wa kijeshi ya kuondoa vikwazo vya masafa ya silaha na mipaka ya kijiografia katika uwezo wa majeshi imetekelezwa kwa ukamilifu.

Ameeleza kuwa hatua hiyo ina maana kwamba tishio lolote dhidi ya taifa la Iran, kutoka eneo lolote na kwa njia yoyote, litakabiliwa na jibu linalolingana na kiwango cha tishio hilo.

Qoreishi pia amesisitiza kuwa Marekani haipaswi kudhani kuwa itakuwa salama kwa kujitenga na Iran kwa umbali wa kilomita 1,000 au 2,000, akibainisha kuwa hata katika umbali huo, haitakuwa na uhakika wa usalama wake.

Ameongeza kuwa uamuzi na azma ya Kiongozi Mkuu wa Mapinduzi ya Kiislamu utatekelezwa na Majeshi ya Iran pale itakapohitajika.