Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) –ABNA– Katibu Mkuu wa Majma' ya Kimataifa ya Ahlul-Bayt (a.s), Ayatullah Ridha Ramezani, amesema hukumu za mahakama zilizotolewa na serikali ya Bahrain dhidi ya wanazuoni wa dini, pamoja na vikwazo vikali vinavyowekwa dhidi ya ibada za kidini za Waislamu wa madhehebu ya Shia nchini humo, hazina uhalali wa kisheria. Aidha, ametangaza mipango ya majma' hiyo ya kufuatilia kimataifa hali ya wanazuoni wa Bahrain.

Kauli hiyo imetolewa katika mkutano kati ya Ayatullah Ramezani na ujumbe wa wanazuoni pamoja na wanaharakati wa kidini na kitamaduni kutoka Bahrain, ulioongozwa na Sheikh Hussein Al-Daihi, katika mazingira ya kuendelea kutolewa kwa hukumu dhidi ya wanazuoni wa Bahrain na kuongezeka kwa shinikizo dhidi ya Waislamu wa Shia nchini humo.

Katika mkutano huo, Sheikh Hussein Al-Daihi, ambaye ni mkuu wa ujumbe wa Jumuiya ya الوفاق الوطني الإسلامي nchini Bahrain, alihudhuria pamoja na Sayyid Abbas Shabbar, mwanachama wa Baraza la Wanazuoni wa Kiislamu la Bahrain, na Sheikh Muhammad Hassan Khujasta, mwanachama wa baraza kuu la baraza hilo.

Pande hizo zilijadili hali ya hivi karibuni ya haki za binadamu na uhuru wa kidini nchini Bahrain, pamoja na njia za kisheria na kimataifa za kuwasilisha hali ya wanazuoni wa dini na wananchi wa nchi hiyo.

Athari za kisheria za kukandamiza ibada za kidini na kunyang'anywa uraia

Ayatullah Ramadhani amesema kunyang'anywa uraia wa wananchi na kuzuia ibada za kidini ni mambo yasiyokubalika kwa mujibu wa sheria za kimataifa na misingi ya haki za binadamu.

Amesisitiza kuwa nchi inayojitambulisha kuwa ya Kiislamu haiwezi kuwanyima wananchi wake haki za msingi za kidini, kama vile kuswali Swala ya Ijumaa, Swala za jamaa na kufanya shughuli za tablighi za kidini.

Aidha, amesema hatua za serikali ya Bahrain za kuwanyang'anya wananchi uraia na kuwafungulia mashtaka baada ya kunyang'anywa uraia hazina uhalali wa kisheria. Ameeleza kuwa Majma' ya Kimataifa ya Ahlul-Bayt (a.s) tayari imetuma barua tofauti kwa maafisa sita wa ngazi za juu wa kimataifa, wakiwemo Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa, Antonio Guterres; Kamishna Mkuu wa Haki za Binadamu, Volker Türk; Rais wa Tume ya Ulaya; pamoja na Mwandishi Maalumu wa Umoja wa Mataifa kuhusu uhuru wa dini, ikilaani kesi na hukumu hizo ambazo majma' hiyo inaziona kuwa za dhuluma.

Nyaraka kupelekwa Vatican na ufuatiliaji wa kimataifa

Katibu Mkuu wa Majma' ya Kimataifa ya Ahlul-Bayt (a.s), akisisitiza umuhimu wa kutumia uwezo wote wa kimataifa katika kuibua na kufichua ukiukwaji unaodaiwa kufanywa na utawala wa Al-Khalifa, amesema nyaraka na barua zenye ushahidi wa madai ya unyanyasaji dhidi ya wanazuoni wa Bahrain zimetumwa kwa ajili ya kuwasilishwa kwa Papa katika Vatican, ili suala hilo lifuatiliwe kupitia njia za kidiplomasia na kimataifa.

Ameongeza kuwa, mbali na ufuatiliaji wa kisheria, majma' hiyo inapanga kuunda kikosi kazi maalumu cha eneo la Ghuba ya Uajemi, kutoa wito katika lugha tatu, pamoja na kuimarisha ushirikiano na miungano ya wanazuoni na taasisi za Shia katika nchi za Ulaya na Amerika, zikiwemo Sweden, Ujerumani, Ufaransa, Uingereza na Canada.

Wanazuoni wa Bahrain: Watetezi wa umoja na wenye kusimama upande wa waliodhulumiwa

Ayatullah Ramadhani, akisisitiza kuwa wanazuoni wanaokabiliwa na kesi nchini Bahrain ni miongoni mwa watetezi wa kweli wa umoja wa Umma wa Kiislamu na jamii za wanadamu, amesema wanazuoni hao hawajawahi kuwa na lengo la kuleta mifarakano, bali wamekuwa wakisimama katika kutetea watu wanaodhulumiwa.

Amesema kwa sasa ni wajibu wa kidini na kibinadamu kwa wanazuoni wa Hawza, wasomi wa vyuo vikuu na wanaharakati wa mageuzi duniani kuunga mkono na kuwatetea watu hao wanaodhulumiwa.

Aidha, amekosoa vikali kutolewa kwa hukumu za mahakama bila uwepo wa washtakiwa dhidi ya wanazuoni 11, pamoja na ukimya wa baadhi ya serikali za Kiislamu. Ameeleza masikitiko yake kwamba baadhi ya nchi za Kiislamu, badala ya kusimama dhidi ya hatua za Marekani na Israel, zimegeuza ardhi zao kuwa sehemu za kutumika na viongozi wa mataifa hayo, akisema mwenendo huo hauwezi kukubalika katika muktadha wa matukio yanayohusiana na Bahrain na madai ya kuuawa kwa wanaharakati wa mageuzi.

Shinikizo dhidi ya Shia: Kuweka kriminali ukusanyaji wa Khums na kutwaa mali za wakfu

Katika sehemu nyingine ya mkutano huo, Sheikh Hussein Al-Daihi ametoa maelezo kuhusu hatua zinazodaiwa kuchukuliwa na utawala wa Bahrain dhidi ya Waislamu wa Shia, akisema lengo la utawala wa Al-Khalifa si kuwakamata wanazuoni pekee, bali kuondoa misingi na nguzo muhimu za jamii ya Shia.

Amesema hatua zimefikia kiwango cha kuhesabu ukusanyaji wa fedha za kidini na Khums kuwa kosa, huku mali za kidini na za binafsi za wanazuoni zikidaiwa kutwaliwa.

Akizungumzia hali ya wakfu wa Jaafari nchini Bahrain, Al-Daihi amesema serikali inatawala takribani asilimia 80 ya mali za wakfu wa Jaafari na kuingilia moja kwa moja katika uteuzi wa viongozi wa Swala za Ijumaa na jamaa.

Ameongeza kuwa kwa sasa shughuli za minbar ya Husainiyya, majlis za maombolezo na hata matumizi ya vipaza sauti katika misikiti yanahitaji vibali vya serikali, huku akidai kuwa ukamataji wa watu umeandaliwa kwa lengo la kuzuia mwitikio wa wananchi.

Wanazuoni waliofungwa na wito wa mshikamano wa kimataifa

Sheikh Hussein Al-Daihi, akielezea hali ya mahakama za rufaa na hukumu nzito za kifungo cha maisha pamoja na hukumu za kifo, ametoa wito kwa Marjaa wakuu, Hawza za Qum na Najaf, pamoja na wanazuoni wa Sunni duniani, kuchukua msimamo madhubuti zaidi na kutoshirikiana na kanuni na taratibu anazozitaja kuwa za dhuluma za serikali ya Bahrain.

Katika hitimisho la mkutano huo, Ayatullah Ramadhani ametoa pongezi kwa moyo wa matumaini na ujumbe wa kutia moyo unaotolewa na wanazuoni waliofungwa kutoka ndani ya magereza ya Bahrain.

Amesisitiza kuwa Majma' ya Kimataifa ya Ahlul-Bayt (a.s) inajiona kuwa nyumba ya wote wanaodhulumiwa, na imejifunga kuhakikisha kuwa sauti ya dhuluma dhidi ya wanazuoni na wananchi wa Bahrain inafikishwa duniani kote bila kurudi nyuma.