Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Channel 13 ya televisheni ya Kizayuni imeripoti kuwa jeshi la utawala wa Kizayuni na Kamandi Kuu ya Jeshi la Marekani (CENTCOM) zimefikia makubaliano ya kuandaa mipango ya pamoja kwa lengo la kukabiliana na uwezekano wa kuongezeka kwa mvutano dhidi ya Iran.

Kituo hicho kimesema jeshi la utawala wa Kizayuni limethibitisha kuwepo kwa mipango ya pamoja na Marekani ya kukabiliana na uwezekano wa kuongezeka kwa mvutano dhidi ya Iran, huku kikidai kuwa muda wa mwisho wa kuanza vita umekaribia.

Channel 13, ikimnukuu afisa mwandamizi wa Kizayuni ambaye hakutajwa jina, imeripoti kuwa wakati wa ziara ya Brad Cooper, kamanda wa CENTCOM, mjini Tel Aviv, hakukuwa na mazungumzo kuhusu uamuzi wa kuishambulia Iran.

Kituo hicho pia kimeongeza kuwa tathmini za kiusalama zinaonesha uwezekano wa kuanza tena vita dhidi ya Iran haujawa karibu zaidi ikilinganishwa na siku za hivi karibuni. Hata hivyo, kiwango cha tahadhari ya kijeshi katika utawala huo kinaendelea kuwa juu, ingawa hakijafikia kiwango cha juu kabisa.

Kwa mujibu wa taarifa hiyo, tathmini ya jeshi la utawala wa Kizayuni inaonesha kuwa wakati umefika kwa Rais wa Marekani, Donald Trump, kufanya uamuzi kuhusu hatua dhidi ya Iran.

Mkutano wa Pamoja wa Viongozi wa Kijeshi na Kiintelijensia Tel Aviv

Siku ya Jumatano, Brad Cooper alifanya mkutano wa pande tatu mjini Tel Aviv pamoja na Eyal Zamir, Mkuu wa Majeshi wa utawala wa Kizayuni, na Roman Gofman, mkuu wa shirika la ujasusi wa nje la utawala huo, Mossad. Mkutano huo ulifanyika wakati utawala wa Kizayuni ukiendelea kuongeza maandalizi yake ya kijeshi kwa uwezekano wa kuanza tena mashambulizi dhidi ya Iran.

Katika taarifa iliyotolewa na jeshi la utawala wa Kizayuni, ilielezwa kuwa Zamir na Cooper pia walifanya tathmini ya pamoja na ya kina kuhusu hali ya sasa, pamoja na kujadili maendeleo ya kikanda na changamoto za pamoja za kiusalama.

Tathmini hiyo ilihudhuriwa pia na Itzik Cohen, mkuu wa idara ya operesheni za jeshi la utawala wa Kizayuni; Heidi Silberman, mkuu wa idara ya mipango; Shlomi Binder, mkuu wa idara ya ujasusi wa kijeshi; Omer Tischler, kamanda wa jeshi la anga la utawala huo, pamoja na makamanda wengine kutoka pande zote mbili.

Msisitizo wa Kuimarisha Uratibu na Utayari wa Kijeshi

Taarifa ya jeshi la utawala wa Kizayuni imeongeza kuwa washiriki wa mkutano huo walijadili umuhimu wa kuimarisha zaidi ushirikiano wa kimkakati na kioperesheni kati ya majeshi hayo mawili, kuboresha uratibu na kuongeza kiwango cha utayari wa pamoja kwa ajili ya kukabiliana na aina mbalimbali za hali zinazoweza kujitokeza.

Hata hivyo, taarifa hiyo haikufafanua ni hali gani hasa zilizojadiliwa, wala kama mazungumzo hayo yalihusisha moja kwa moja suala la Iran.

Gazeti la Kizayuni Laripoti Tathmini ya Utayari wa Kuanzisha Vita Tena dhidi ya Iran

Gazeti la Kizayuni Yedioth Ahronoth liliripoti siku ya Jumatano kuwa katika mkutano kati ya Cooper na Zamir, kiwango cha utayari wa majeshi hayo mawili kwa uwezekano wa kuanza tena vita dhidi ya Iran endapo itahitajika kilitathminiwa.

Mkutano huo umefanyika katika kipindi ambacho vyombo vya habari vya utawala wa Kizayuni vimekuwa vikitoa taarifa mbalimbali kuhusu maandalizi ya kijeshi kwa uwezekano wa kuanza tena mashambulizi dhidi ya Iran.