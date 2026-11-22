Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) –ABNA– Katika simulizi za mashujaa wakubwa, mara nyingi huzungumziwa wale walioshiriki moja kwa moja katika matukio ya kihistoria, kwa kusisitiza ushujaa, msimamo thabiti na kujitolea kwao. Hata hivyo, wakati mwingine sehemu muhimu ya historia ya kishujaa hupatikana katika maneno ya wale ambao, baada ya matukio hayo kumalizika, wameendeleza na kuhifadhi simulizi zake. Mama na wake wa mashahidi ni miongoni mwa wasimulizi hao; wanawake ambao huwasilisha kumbukumbu za mashahidi kwa vizazi vijavyo, si kwa huzuni ya kuwapoteza pekee, bali pia kwa kukumbusha malengo, misimamo na kujitolea kwao. Bibi Ummul-Banin (s.a) ni miongoni mwa mifano mashuhuri zaidi ya aina hii ya usimulizi katika historia ya Karbala.

Katika simulizi la kiongozi shahidi wa Mapinduzi ya Kiislamu kuhusu Bibi Ummul-Banin (s.a), kuna ujumbe unaozidi majonzi ya kufiwa na watoto wake wanne; ujumbe unaoonesha namna mama anavyoweza kuibua simulizi la kishujaa na la kudumu kupitia maombolezo. Akizungumzia utenzi wa maombolezo unaosema: «لا تدعوني ویک أم البنین» — “Msiniite tena Ummul-Banin...” — anaonesha taswira ya mwanamke huyu mtukufu, ambaye katika Baqii alichora kwa fikra na maneno makaburi ya watoto wake wanne waliouawa shahidi Karbala, huku akiomboleza na kuimba maombolezo yao. Hata hivyo, kwa mtazamo wa kiongozi shahidi, maana ya tukio hili haiko katika huzuni ya mama pekee, bali pia katika fahari na heshima inayojitokeza ndani ya maneno na maombolezo yake.

Katika kueleza jambo hili, kiongozi shahidi alisema: “Kuhusu msiba wa Hazrat Abul-Fadhil Abbas (a.s), niliona kuwa mojawapo ya sehemu muhimu na zenye mvuto zinazoweza kueleza msiba huu ni lugha ya hali ya mama wa Hazrat Abbas; ile ‘La tad'uni wayk Ummul-Banin’, au ule utenzi mwingine unaohusishwa naye. Kwa kweli, ni mashairi mawili. Ingawa yametafsiriwa kwa lugha ya kishairi, tafsiri zake si nzuri sana wala hazina nguvu ya kutosha, lakini jambo hili lenyewe ni uwanja muhimu wa kutafakari: ni mama anayechora makaburi ya vijana wake wanne waliouawa shahidi Karbala katika Baqii na kuimba maombolezo, huku akiibua simulizi la kishujaa. Sio kulia tu na kujipiga kichwani; ingawa kulia kunaruhusiwa na hakuna tatizo kufanya hivyo, bali ni kuibua ushujaa na kujivunia vijana hao.”

Katika simulizi hili, Bibi Ummul-Banin (s.a) hafichi huzuni yake, lakini pia haruhusu maombolezo yake yabaki kuwa maelezo ya msiba pekee. Anazungumzia watoto wake ambao walitoa maisha yao kwa uaminifu kwa Imam wao, Hussein (a.s), na jambo hilo linayapa maombolezo yake maana pana zaidi. Katika maombolezo yake, msiba na fahari havipingani; vyote ni sehemu ya ukweli wa mama anayefahamu ukubwa wa kujitolea kwa watoto wake.

Mtazamo huu pia unafafanua kwa kina maana ya Siku ya Kuwaheshimu Mama na Wake wa Mashahidi. Kuwaheshimu wanawake hao si kutambua subira yao katika kuvumilia maumivu ya kumpoteza mtoto au mume pekee, bali pia ni kutambua nafasi yao katika kusimulia, kuhifadhi na kuendeleza kumbukumbu ya mashujaa waliouawa shahidi. Kama alivyobainisha kiongozi shahidi katika maombolezo ya Bibi Ummul-Banin (s.a), wakati mwingine mama, katika dakika ileile anayoomboleza mwanawe, huwa ndiye msimulizi mkuu wa ushujaa na heshima yake.