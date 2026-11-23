Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Naibu Kamanda Mkuu wa Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu nchini Iran (IRGC), Meja Jenerali Mostafa Izadi, amesema kuwa maadui wa Iran wanajaribu kuleta hali ya machafuko na kuyumbisha utulivu wa ndani ya nchi kwa kuongeza shinikizo la kiuchumi na kudhoofisha imani ya wananchi, Shirika la Habari la IRNA limeripoti.

Izadi amesema kuwa baada ya maadui kushindwa kufikia baadhi ya malengo yao katika maeneo mbalimbali, sasa wanajaribu kudhoofisha mshikamano wa kijamii, kueneza hali ya kukata tamaa, kuongeza shinikizo la kiuchumi, kuathiri fikra na mitazamo ya wananchi, pamoja na kuibua mazingira ya kuyumba kwa ndani ya Iran.

Amesema: “Adui, baada ya kushindwa katika baadhi ya maeneo, anajaribu kudhoofisha mtaji wa kijamii, kuleta hali ya kukata tamaa, kuongeza shinikizo la kiuchumi, kuathiri fikra na mitazamo ya watu, na kuunda mazingira ya kuyumba ndani ya nchi.”

Aidha, Naibu Kamanda huyo wa IRGC ameeleza mipango ya kuimarisha na kupanua mtandao wa grassroots wa kikosi cha Basij, kuimarisha usalama unaotegemea jamii, pamoja na kuongeza kiwango cha utayari wa vikosi vya kijeshi ili kukabiliana na changamoto zinazoweza kujitokeza.