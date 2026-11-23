Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) – ABNA- Balozi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran nchini Tanzania, Muhammad Jawad Hemmat-Panah, amesisitiza umuhimu wa kuambatana kwa imani, hikima na elimu katika safari ya ukuaji na ukamilifu wa mwanadamu, akieleza kuwa elimu pekee haitoshi bila kuongozwa na imani na busara, wakati akihutubia mahafali ya wahitimu 31 wa Madrasa ya Hawza ya Hazrat Zaynab (s) iliyopo Kigamboni, Dar es Salaam.

Kwa mujibu wa Kitengo cha Mahusiano ya Umma cha Jamiat Al-Mustafa (s) nchini Tanzania, Balozi Hemmat-Panah alitoa hotuba hiyo Jumamosi, 21 Novemba 2026, katika hafla ya mahafali ya mabinti waliohitimu masomo yao katika Madrasa ya Hawza ya Hazrat Zaynab (s).

Akizungumzia uhusiano kati ya elimu na imani kwa mujibu wa mitazamo ya Shahid Ayatullah Murtadha Mutahhari (r.a.), Balozi huyo alisema kuwa mwanadamu anahitaji imani na elimu kama mabawa mawili ya kumwezesha kufikia ukamilifu, huku hikima ikiwa mwongozo muhimu katika matumizi sahihi ya elimu na maarifa.

Alionya kuwa elimu bila taqwa na uwajibikaji wa kimaadili inaweza kutumiwa katika njia zinazoharibu maisha ya mwanadamu na jamii, huku imani isiyoambatana na busara, uelewa wa kina na utambuzi sahihi nayo inaweza kumpeleka mtu katika upotovu.

Katika kueleza umuhimu wa hikima na utambuzi wa kidini, alirejea historia ya Khawarij, akisema kuwa licha ya watu hao kuwa na ibada na kujishughulisha na mambo ya dini, ukosefu wa busara na uelewa sahihi uliwafanya kusimama dhidi ya Amirul-Muuminina Ali (a.s.) katika vita vya Siffin. Alisema mfano huo unaonesha umuhimu wa kuunganisha imani na uelewa wa kina katika maisha ya kidini.

Katika sehemu nyingine ya hotuba yake, Balozi Hemmat-Panah alithamini shughuli za kielimu na malezi zinazofanywa na Jamiat Al-Mustafa (s) nchini Tanzania, akieleza kuwa taasisi hiyo, chini ya usimamizi na uongozi wa Dkt. Ali Taqavi, imeweka mazingira muhimu kwa ajili ya elimu na malezi ya mabinti wa Kiislamu kwa misingi ya imani, hikima na mafundisho ya dini.

Akizungumza na wahitimu hao, aliieleza nafasi muhimu ya wanawake katika mustakabali wa familia na jamii, akisema kuwa elimu na maarifa wanayoyapata yatakuwa na athari kubwa katika maisha yao binafsi, familia zao na jamii kwa ujumla, na akieleza matumaini yake kuwa watakuwa na mchango wenye manufaa na kujenga katika maendeleo ya jamii ya Tanzania.

Aidha, aliwahimiza wahitimu kuendelea na safari ya kutafuta elimu, kuimarisha imani na kujitahidi katika kujijenga, akiwakumbusha kuwa Mwenyezi Mungu anafahamu juhudi na matendo yao na kwamba hawapaswi kukata tamaa katika njia ya elimu na maarifa.

Katika hitimisho la hotuba yake, Balozi wa Iran nchini Tanzania alithamini uwepo na juhudi za Dkt. Ali Taqavi na mke wake nchini Tanzania, akieleza kuwa huduma na uwajibikaji wao katika shughuli za kielimu na kiutamaduni ni fursa muhimu kwa ajili ya kuendeleza malengo ya taasisi hiyo. Pia, alionesha kuthamini uwezo wa Dkt. Taqavi katika kusimamia na kupanga shughuli za taasisi, akitambua matokeo ya juhudi hizo katika huduma za kielimu na kijamii.

Mwisho, alimuombea Dkt. Ali Taqavi afya njema, nguvu zaidi na mafanikio katika kuendelea kutekeleza majukumu yake ya kielimu, kiutamaduni na kijamii nchini Tanzania.