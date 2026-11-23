Kwa mujibu wa ripoti ya mwandishi wa Abna, Elias Hasarti katika Kombe la Tatu la Vyombo vya Habari la Omid linaloendelea katika Mnara wa Milad huko Tehran, akirejelea sababu za mafanikio na usimamizi wa taifa la Iran, alisema: Mojawapo ya sababu muhimu zaidi za mafanikio haya ni ukuaji na ukomavu wa kisiasa na kijamii wa watu katika mwanga wa Mapinduzi ya Kiislamu, kufaidika na uongozi wa Imam Khomeini, mwongozo wa kiongozi aliyefariki na kuendeleza njia chini ya uongozi wa kiongozi wa sasa.

Mwenyekiti wa Baraza la Habari la Serikali, akieleza kwamba uwepo wa watu katika uwanja ulikuwa na jukumu muhimu katika kuziba pengo lililosababishwa na kufariki kwa kiongozi, alisisitiza: Watu kwa uwepo wao mkubwa walionyesha kwamba ikiwa adui anafikiri kwamba kwa kuondoa kiongozi mmoja anaweza kusababisha mgawanyiko na kuanguka kwa nchi, amekosea katika mahesabu yake. Taifa la Iran liliziba pengo hili vizuri na kwa nguvu, na bado uwepo wa watu katika uwanja ni chanzo cha heshima, usalama na mamlaka ya nchi.

Akirejelea utendaji wa vikosi vya ulinzi katika matukio ya hivi karibuni, alisema: Vikosi vya ulinzi vya nchi vilifanya kazi kwa mamlaka na vilionyesha picha ya uwezo na nguvu ya ulinzi ya Iran duniani; kwa namna ambayo waangalizi wengi wa kigeni, baada ya kuona uwezo huu, walielekeza umakini zaidi kwa uwezo wa vikosi vya ulinzi vya Iran.