Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna, Sardar Meja Jenerali Pasdar Mostafa Izadi, Naibu Kamanda Mkuu wa Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu, katika mkutano wa makamanda na wanachama wa Basij wa IRGC ya Tehran Kubwa, akisisitiza umuhimu wa kudumisha utayari kamili dhidi ya vitisho vya kijeshi na vita vya utambuzi, aliorodhesha kuzuia machafuko ya ndani, kuimarisha Jihad ya Ufafanuzi, kuinua usalama wa msingi wa watu na kulinda mtaji wa kijamii kama miongoni mwa majukumu muhimu zaidi yanayowakabili Basij na IRGC.

Akielezea nafasi ya ustahimilivu na kuinuka kwa ajili ya Mungu katika mfumo wa fikra wa Mapinduzi ya Kiislamu, alisisitiza umuhimu wa kuendeleza njia ya mashahidi, kudumisha utayari wa ulinzi na kuimarisha uwepo mzuri wa watu katika nyanja mbalimbali.

Meja Jenerali Izadi, akikagua awamu mbalimbali za historia ya Mapinduzi ya Kiislamu, ikiwa ni pamoja na kukabiliana na makundi ya kupinga mapinduzi, vita vya miaka minane vilivyolazimishwa, mapambano dhidi ya ISIS na maendeleo ya hivi karibuni ya kijeshi, aliangazia jukumu la watu na vikosi vya Basij katika kushinda migogoro na kukabiliana na vitisho.

Pia, akirejelea maendeleo ya kikanda na jukumu la Front ya Upinzani nchini Lebanon, Yemen, Iraq na Palestina, alisisitiza umuhimu wa kudumisha utayari wa ulinzi na kuimarisha uwezo wa vikosi vya ulinzi.

Aliongeza: Baada ya kushindwa katika baadhi ya nyanja, adui anatafuta kudhoofisha mtaji wa kijamii, kuunda kukata tamaa, kuongeza shinikizo la kiuchumi, kuathiri akili na mawazo ya watu na kuunda hali zisizo imara ndani ya nchi.