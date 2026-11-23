Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna, Makamu wa Kwanza wa Rais katika ujumbe wake kwa hafla ya Wiki ya Basij, akisisitiza kwamba vita vya leo si vita vya silaha tu, bali ni pambano la mapenzi, mahesabu ya kimkakati na ustahimilivu wa kitaifa, alisisitiza: Jibu kwa mkakati wa adui wa mmomonyoko wa kiuchumi na kuvuruga utulivu wa umma ni kuimarisha kwa wakati mmoja usalama wa msingi wa watu na mamlaka ya kisayansi na kiuchumi ya nchi.

Mohammad Reza Aref pia, akisisitiza jukumu la Basij katika nyanja za kisayansi na teknolojia, alitaka kubadilisha taasisi hii kuwa kichocheo cha uhusiano kati ya vyuo vikuu na viwanda ili kutatua vikwazo vya vikwazo.