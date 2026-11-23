Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna ikinukuu Al Jazeera, Waziri wa Ulinzi wa Korea Kusini alitangaza leo Jumatatu kwamba pendekezo la kuongeza muda wa kuwekwa kwa kikosi cha nchi yake kupambana na uharamia katika Ghuba ya Aden hakumaanishi kuingilia kati uvamizi wa Amerika na Kizayuni dhidi ya Iran katika Mlango wa Hormuz.

Aliwajulisha wabunge wa bunge la nchi hiyo kwamba kuwekwa kwa vikosi hivi hakumaanishi ushiriki wa kijeshi usio wa moja kwa moja katika vita dhidi ya Iran.

Waziri wa Ulinzi wa Korea Kusini alieleza kwamba vitendo vya maharamia katika eneo hilo vimeongezeka mara tatu ikilinganishwa na mwaka jana, na lengo la kuwekwa kwa vikosi hivi ni kusaidia meli na raia wa Korea Kusini wanaotumia njia hii ya maji.