Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna ikinukuu Al Jazeera, kituo cha Hares kinachohusiana na vikosi vya usalama vya upinzani vilivyoko katika Ukanda wa Gaza kilitangaza kwamba jana mamluki na wakala mwingine wa utawala wa Kizayuni alinyongwa katika ukanda huu. Kituo hiki kilisisitiza kwamba mtu aliyetajwa alikuwa akitoa taarifa kwa huduma ya upelelezi ya utawala wa Kizayuni, ambayo hatimaye ilisababisha kufa shahidi kwa idadi ya Wapalestina.

Kituo cha Hares kilisisitiza kwamba hatima ya wasaliti na mawakala wa upelelezi ni kisasi na kutimiza haki, na ahadi za Israel za kuwaunga mkono ni uongo mtupu.

Tariq al-Astal, afisa wa manispaa ya Khan Yunis, pia alisisitiza kwamba familia za Wapalestina na makabila ya Ukanda wa Gaza yanaunga mkono kwa nguvu hatua yoyote ya kuwaadhibu wanachama wa upelelezi. Kisasi cha wanachama hawa ni wajibu, na vikosi vya usalama vinapaswa kuendeleza njia hii kwa kuzingatia hatua za kisheria.

Jana pia, chanzo katika vikosi vinavyojulikana kama Rade' (Kizuizi), ambavyo vina jukumu la kupambana na mamluki wa utawala wa Kizayuni, kilisisitiza kwamba faili la zaidi ya mawakala 180 wa Israel katika Ukanda wa Gaza limefungwa, na kufutwa kwa makundi haya kunafanywa kwa kasi kubwa.