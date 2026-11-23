Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna, "Ihab Hamadeh," mwakilishi wa Kikundi cha Uaminifu kwa Upinzani katika Bunge la Lebanon, katika mahojiano na mtandao wa habari wa Al-Mayadeen alisema: Hatutambui makubaliano ya mfumo, na kauli za Rais haziendani na kanuni za Mkataba wa Kitaifa, Katiba na Makubaliano ya Taif.

Aliongeza: Makubaliano haya hayana thamani yoyote ya kimataifa wala mamlaka na yamewasilishwa bila kuwasilishwa kwa Baraza la Mawaziri na kuchunguzwa katika Baraza la Wawakilishi.

Hamadeh, akikosoa kuwasilishwa kwa suala la ukiritimba wa silaha nchini Lebanon, aliuliza: Wale wanaozungumza juu ya ukiritimba wa silaha, je, wanaona silaha za utawala wa Kizayuni ambazo bado zipo kwenye ardhi ya Lebanon?

Mwakilishi huyu wa Hezbollah pia, akikosoa hali ya uhuru wa Lebanon, alisema kwamba uhuru wa kweli unapatikana wakati ardhi ya nchi hii itakombolewa na mamlaka yake itakombolewa kutoka kwa utegemezi kwa nguvu za kigeni.

Mwishoni, akisisitiza nguvu ya upinzani, alisema: Tunajiamini katika uwezo wetu na tunafanya kazi kutoka kwa nafasi ya nguvu.