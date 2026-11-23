Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna ikinukuu Al Jazeera, Donald Trump, Rais wa Marekani, katika matamshi akirejelea ushindi wa Wanademokrasia katika uchaguzi wa katikati ya muhula, alidai kwamba alitabiri kwamba ikiwa chama hiki kitashinda, mambo mawili yatatokea: kushuka kwa fahirisi za soko la hisa na kuongezeka kwa mashambulizi ya Iran.

Trump pia alidai kwamba viongozi wa Iran wanawaona Wanademokrasia kuwa watu dhaifu na wasiofaa na wanatafuta uharibifu wa Marekani; alisema kuhusu hili kwamba hataruhusu jambo kama hilo kutokea.

Rais wa Marekani zaidi alidai kwamba Iran na Wanademokrasia wamefanya jitihada kubwa kuweka bei ya mafuta juu kwa muda mrefu iwezekanavyo.

Trump katika sehemu nyingine ya matamshi yake alidai kwamba Iran hadi sasa imewaua waandamanaji 81,000.

Rais wa Marekani pia, akiwasilisha madai kuhusu jamii ya wahamiaji wa Somalia katika jimbo la Minnesota, alidai kwamba Wasomalia wamechukua udhibiti wa jimbo hili na karibu asilimia 95 yao wanatumia aina fulani ya msaada wa kijamii.