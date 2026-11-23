Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna, Financial Times ikinukuu Mark Kelly, seneta wa chama cha Democrats cha Marekani, iliripoti: Nataka kuona orodha ya malengo yanayohusiana na vita dhidi ya Iran na kujua ni nani alifanya maamuzi katika suala hili.

Aliongeza: Nataka kujua ni nani aliamua kutumia makumi ya mabilioni ya dola za akiba zetu wakati hakukuwa hata na lengo la kimkakati lililo wazi.

Mark Kelly alisisitiza: Lazima kuwe na aina fulani ya uwajibikaji kuhusu vita dhidi ya Iran vinavyoendeshwa kwa maafa.

Alisema: Je, lengo la vita dhidi ya Iran lilikuwa kupiga mabomu idadi kubwa zaidi ya malengo na kuua idadi kubwa iwezekanavyo ya Wairani?