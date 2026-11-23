Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna ikinukuu Al Jazeera, Jay Clayton, Mkurugenzi wa Wakala wa Upelelezi wa Kitaifa wa Marekani, alitabiri kwamba usumbufu zaidi utatokea katika sekta ya huduma za teknolojia nchini humo katika kipindi kijacho.

Aliongeza kwamba Wamarekani wanapaswa kutarajia usumbufu zaidi na alidai kwamba suala hili linatokana na uboreshaji wa mifumo ya makampuni na taasisi za serikali.

Clayton alisema kwamba kukabiliana na matatizo na mapungufu na kusimamishwa kwa huduma ni jambo lisiloepukika.

Hapo awali, Donald Trump, Rais wa Marekani, pia alikuwa amedai kwamba mfululizo wa usumbufu uliotokea Marekani ulisababishwa na uboreshaji wa mifumo ya makampuni.

Nchi hiyo imeshuhudia usumbufu mkubwa katika huduma za benki, kusimamishwa kwa safari za ndege na udukuzi wa ofisi za FBI na Wizara ya Kilimo katika siku za hivi karibuni.

Clayton alidai kwamba usumbufu huu haukuwa matokeo ya mashambulizi yaliyoratibiwa kutoka nchi nyingine.