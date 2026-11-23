Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) – ABNA – Mkuu wa Jamiat Al-Mustafa (s) nchini Tanzania, Hujjatul-Islam wal-Muslimin Dkt. Ali Taqavi, amewahimiza mabinti 31 waliohitimu Masomo yao katika Hawza ya Hazrat Zaynab (s), Kigamboni, kuendelea na masomo ya juu ya dini na taaluma, na kushiriki kikamilifu katika shughuli za kielimu, kitamaduni na tablighi katika jamii, akitangaza pia kuwa mabinti 11 wanaendelea na masomo ya shahada ya uzamili na kueleza mafanikio ya mfumo wa kufundisha elimu ya Hawza kwa lugha ya Kiingereza.

Kwa mujibu wa Kitengo cha Mahusiano ya Umma cha Jamiat Al-Mustafa (s) nchini Tanzania, Hujjatul-Islam wal-Muslimin Dkt. Ali Taqavi, Mkuu wa Jamiat Al-Mustafa (s) nchini Tanzania na Msimamizi wa Madrasa ya Hazrat Zaynab (s), ameyasema hayo Jumamosi, tarehe 21 Novemba 2026, katika hafla ya mahafali ya mabinti waliohitimu masomo yao katika madrasa hiyo iliyofanyika Kigamboni, Dar es Salaam.

Katika mwanzo wa hotuba yake, Dkt. Taqavi aliwapongeza wahitimu kwa kufikia hatua hiyo muhimu ya kielimu, huku akitoa shukrani kwa walimu wa madrasa hiyo kwa juhudi, kujitolea na uwajibikaji wao katika kuwafundisha na kuwalea wanafunzi. Aidha, alimuomba Mwenyezi Mungu awajaalie wahitimu mafanikio katika safari yao ya kuitumikia dini ya Uislamu na kueneza mafundisho na maarifa ya Kiislamu.

Akisisitiza umuhimu wa kuendelea na majukumu ya kielimu na tablighi baada ya mahafali, alisema kuwa kuhitimu si mwisho wa safari ya elimu, bali ni mwanzo wa hatua mpya yenye majukumu makubwa zaidi katika maisha ya kielimu na kijamii. Alieleza kuwa wahitimu wanapaswa kuwa wabebaji wa ujumbe wa Uislamu, kushiriki kwa ufanisi katika jamii na kujenga mawasiliano na watu kwa ajili ya kuhuisha mafundisho ya Qur'an Tukufu na Hadithi za Mtume Muhammad (s.a.w.w.) katika fikra na maisha ya jamii.

Katika sehemu nyingine ya hotuba yake, Dkt. Taqavi alizungumzia nafasi muhimu ya wanawake wenye elimu ya dini katika kuirekebisha na kuiendeleza jamii, akieleza kuwa jamii ambayo wanawake wenye maarifa na uelewa wa mafundisho ya dini wanashiriki katika malezi na ujenzi wake inaweza kupata matokeo yenye thamani kubwa.

Akizungumzia changamoto za kijamii, ikiwemo ufisadi, upotovu wa kimaadili na ujinga, alisisitiza kuwa changamoto hizo zinaongeza umuhimu wa wajibu wa wahitimu wa elimu ya dini katika kuirekebisha na kuienzi jamii kwa kutumia elimu, kujitolea na kufuata mafundisho ya Kiislamu.

Aidha, Mkuu wa Jamiat Al-Mustafa (s) nchini Tanzania alisisitiza umuhimu wa wahitimu kuendelea na masomo ya juu na kutosimama katika safari ya elimu. Akihutubia wahitimu, alisema kuwa wanapaswa kuendelea kujifunza kwa nia safi na kwa ajili ya radhi za Mwenyezi Mungu, bila kuridhika na kiwango cha elimu walichofikia.

Alieleza kuwa malengo ya kielimu hayapaswi kuishia katika shahada ya kwanza au shahada ya uzamili, bali wahitimu wanapaswa kuendelea na safari ya maendeleo ya kielimu kwa mipango, juhudi na azma thabiti, hadi kufikia ngazi za juu zaidi za elimu, ikiwemo shahada ya uzamivu (PhD).

Katika kuzungumzia mafanikio ya Madrasa ya Hawza ya Hazrat Zaynab (s), Dkt. Taqavi alieleza furaha yake kwa mahafali ya kundi la kwanza la wanawake waliofundishwa elimu ya Hawza kwa lugha ya Kiingereza, akisema kuwa mafanikio hayo ni miongoni mwa matokeo ya mipango na juhudi za taasisi hiyo katika kuendeleza elimu ya dini kwa mabinti wa Kiislamu.

Alisema kuwa hapo awali utekelezaji wa mpango huo ulionekana kuwa na changamoto, lakini kwa neema ya Mwenyezi Mungu na juhudi za taasisi hiyo, imewezekana kufikia hatua ya mahafali ya kundi la kwanza. Alieleza kuwa kutokana na lugha chache zilizokuwa zikitumika katika mfumo wa elimu wa Jamiat Al-Mustafa (s), waliona umuhimu wa kuchagua lugha ya Kiingereza kuwa lugha ya kufundishia katika madrasa hiyo maalumu kwa mabinti wa Kiislamu, na sasa wanashuhudia matokeo chanya ya uamuzi huo.

Katika hatua nyingine, alitangaza kuwa mabinti 11 wa madrasa hiyo wanaendelea na masomo ya shahada ya uzamili (Master's Degree) kwa njia ya mtandao, na kwamba katika miezi michache ijayo wanatarajiwa kusafiri kwenda Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kwa ajili ya kuendelea na masomo yao katika ngazi hiyo.

Dkt. Taqavi pia alieleza kuwa baadhi ya wahitimu wa Madrasa ya Hawza ya Hazrat Zaynab (s) wamechaguliwa kufundisha katika Shule ya Sekondari ya Al-Muntazar, akitaja hatua hiyo kuwa ni miongoni mwa matokeo chanya ya shughuli za kielimu na malezi zinazofanywa na madrasa hiyo.

Akizungumzia mradi wa kuanzisha Hikmah University of East Africa, Mkuu wa Jamiat Al-Mustafa (s) nchini Tanzania alieleza matumaini yake kuwa, InshaAllah, katika miezi michache ijayo, mradi huo utaendelea kupata maendeleo makubwa katika hatua za utekelezaji wake. Alisisitiza kuwa lengo la mradi huo ni kuendeleza elimu, maarifa na mafundisho ya Kiislamu, pamoja na kuweka mazingira na fursa zaidi kwa ajili ya maendeleo ya kielimu na kiutamaduni katika jamii ya Afrika Mashariki.

Hafla hiyo ya mahafali ilihitimishwa kwa msisitizo wa umuhimu wa kuendelea na elimu, kujijenga kiroho na kimaadili, kuwajibika kijamii na kuitumikia elimu na maarifa ya Kiislamu, ikiwa ni mwanzo wa hatua mpya katika safari ya kielimu, kitamaduni na tablighi kwa wahitimu wa Hawza ya Hazrat Zaynab (s), Kigamboni, Dar es Salaam, Tanzania.