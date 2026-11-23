Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Katika mwendelezo wa mfululizo wa mihadhara ya “Jami'u Tabyin Wilaya ya Faqih” (Ufafanuzi wa kina kuhusu Wilaya ya Faqih), iliyotolewa na Hujjatul-Islam wal-Muslimin Sayyid Sajjad Izdehi, kupitia Shule ya Tafakuri na Uchambuzi ya Raha kwa kushirikiana na Taasisi ya Utafiti wa Utamaduni na Tafakuri ya Kiislamu, sehemu ya Maarifa na Mtindo wa Maisha ya ABNA inaendelea kuwasilisha mfululizo huu wa mihadhara chini ya kichwa “Wilaya-Shanasi” (Uchambuzi wa Wilayat). Katika kipindi cha nane, mhadhiri amechunguza riwaya mbalimbali zinazotumiwa katika kuthibitisha Wilaya ya Faqih, akieleza nafasi ya fuqaha katika uongozi na usimamizi wa jamii ya Kiislamu.

Katika mhadhara huu, mhadhiri amesema kuwa baada ya kujadili misingi ya Wilaya ya Faqih, sasa mjadala umeingia katika hatua ya kuchunguza ushahidi wake, hususan riwaya zilizopokelewa kutoka kwa Mtume (s) na Maimamu wa Ahlul-Bayt (as).

Ameeleza kuwa riwaya zinazohusiana na Wilaya ya Faqih zimekuwa na nafasi kubwa katika mijadala na uchambuzi wa vitabu vya fiqhi, ingawa baadhi ya riwaya hizo zinaweza kuwa na tafsiri tofauti kuhusu kiwango cha dalili zake, maana na namna zinavyothibitisha madai yanayohusiana na Wilaya ya Faqih.

Mhadhiri amebainisha kuwa, licha ya changamoto zilizokuwepo katika historia kutokana na mazingira ya kisiasa na utawala wa watawala dhalimu, baadhi ya riwaya zinazohusiana na Wilaya ya Faqih zimehifadhiwa na kufika kwa wanazuoni wa zama hizi, jambo ambalo limewezesha kutumiwa katika uchambuzi wa nafasi ya uongozi wa wanazuoni wa dini katika kipindi cha kutokuwepo kwa Imam Maasum (as).

Riwaya ya kwanza: Tawqi'i ya Imam Mahdi (aj)

Katika sehemu ya kwanza ya mhadhara, Sayyid Sajjad Izdehi amechunguza tawqi'i inayohusishwa na Imam Mahdi (aj), ambayo ndani yake imekuja kauli:

«فَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِیهَا إِلَی رُوَاةِ حَدِیثِنَا»

“Kwa hivyo, kuhusu matukio yanayotokea, rejeeni kwa wapokezi wa hadithi zetu.”

Mhadhiri amesema kuwa, katika kuelewa maana ya “matukio yanayotokea”, kuna uchambuzi mbalimbali, lakini maana ya msingi inayoweza kueleweka ni matukio na mambo yanayowakabili watu katika maisha yao na katika jamii.

Ameeleza kuwa masuala kama vita, amani, utawala, mahakama na mambo mengine ya kijamii yanahitaji kurejelewa kwa watu wanaofahamu maarifa ya Ahlul-Bayt (as), ambao wana uwezo wa kuelewa na kutoa hukumu kwa mujibu wa mafundisho hayo.

Kwa mujibu wa mhadhiri, maana ya “wapokezi wa hadithi zetu” katika riwaya hii si watu wanaonukuu hadithi pekee, bali ni watu wenye maarifa ya dini, wanaofahamu mafundisho ya Ahlul-Bayt (as) na wenye uwezo wa kuyatumia katika kutoa hukumu na kusimamia mambo ya jamii.

Ameongeza kuwa, katika riwaya hiyo pia kuna kauli:

«فَإِنَّهُمْ حُجَّتِی عَلَیْکُمْ»

“Kwa hakika, wao ni hoja yangu juu yenu.”

Mhadhiri ameeleza kuwa, kwa mujibu wa tafsiri yake, kauli hii inaonesha nafasi ya fuqaha na wabebaji wa maarifa ya Ahlul-Bayt (as) katika kipindi cha ghaiba, ambapo Imam Maasum (as) hayupo katika jamii kwa uwepo wa moja kwa moja, na watu wanapaswa kurejelea kwa watu wenye maarifa na uwezo wa kuongoza kwa misingi ya mafundisho ya Ahlul-Bayt (as).

Riwaya ya pili: Makhalifa wa Mtume Muhammad (s)

Katika sehemu nyingine ya mhadhara, mhadhiri amechunguza riwaya inayohusishwa na Amirul-Muuminin Ali bin Abi Talib (as), ambapo Mtume Muhammad (s) amesema:

«اللَّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِی»

“Ewe Allah, warehemu makhalifa wangu.”

Katika riwaya hiyo, Mtume (s) alipoulizwa kuhusu makhalifa wake, alieleza:

«الَّذِینَ یَأْتُونَ مِنْ بَعْدِی، یَرْوُونَ حَدِیثِی وَسُنَّتِی»

“Ni wale watakaokuja baada yangu, wakasimulia hadithi yangu na Sunna yangu.”

Sayyid Izdehi amesema kuwa, riwaya hii inawahusu wanazuoni wanaoweza kusimulia Sunna ya Mtume (s), kutofautisha riwaya sahihi na zisizo sahihi na kuhifadhi mafundisho yake.

Ameeleza kuwa, kwa kuwa Mtume Muhammad (s) alikuwa si kiongozi wa kidini pekee, bali pia kiongozi wa kijamii na kisiasa, basi kwa mujibu wa uchambuzi wake, maana ya ukhalifa na nafasi ya makhalifa wake haiwezi kufungiwa katika eneo la kusimulia hadithi pekee, bali inahusishwa pia na nyanja za kijamii na kisiasa.

Riwaya ya tatu: Maqbūlah ya Umar bin Hanzalah

Mhadhiri ameendelea kwa kuchunguza riwaya inayojulikana kama Maqbūlah ya Umar bin Hanzalah, ambayo ni miongoni mwa riwaya zinazotumiwa sana katika mijadala ya Wilaya ya Faqih.

Katika riwaya hiyo, Umar bin Hanzalah anamwuliza Imam Jaafar al-Sadiq (as) kuhusu namna ya kutatua migogoro inayotokea baina ya watu, ambapo Imam (as) anawakataza kurejelea kwa mahakimu na watawala dhalimu, na kuwaelekeza kurejelea kwa watu wanaofahamu hadithi, halali na haramu pamoja na hukumu za Ahlul-Bayt (as).

Katika sehemu ya riwaya hiyo imekuja kauli:

«مَنْ کَانَ مِنْکُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَی حَدِیثَنَا، وَنَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَحَرَامِنَا، وَعَرَفَ أَحْکَامَنَا»

“Yeyote miongoni mwenu ambaye amesimulia hadithi zetu, akachunguza halali na haramu yetu, na akafahamu hukumu zetu.”

Mhadhiri amesema kuwa, riwaya hii inaelekeza watu kurejelea kwa wanazuoni wenye uwezo wa kufahamu mafundisho ya Ahlul-Bayt (as), kuyachambua na kutoa hukumu kwa mujibu wa mafundisho hayo.

Ameeleza kuwa, katika riwaya hiyo, Imam Jaafar al-Sadiq (as) anasema:

«فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِمًا»

“Kwa hakika, nimemuweka kuwa hakimu na mtawala juu yenu.”

Kwa mujibu wa mhadhiri, matumizi ya neno Hakim katika riwaya hii yana umuhimu katika uchambuzi wa Wilaya ya Faqih, kwani anafafanua kuwa maana yake inaweza kuhusishwa na zaidi ya suala la uamuzi wa kimahakama, na kuhusisha pia nafasi ya usimamizi na uongozi wa jamii.

Ameongeza kuwa, riwaya hiyo inaeleza pia kuwa kukataa hukumu inayotolewa kwa mujibu wa mafundisho ya Ahlul-Bayt (as) kunahusishwa na kukataa hukumu ya Allah, jambo ambalo mhadhiri analitumia kueleza umuhimu wa nafasi ya wanazuoni katika jamii.

Riwaya ya nne: Mashhūrah ya Abi Khadija

Katika sehemu nyingine, Sayyid Izdehi amechunguza riwaya inayojulikana kama Mashhūrah ya Abi Khadija, ambayo pia inahusiana na suala la kurejelea kwa wanazuoni katika kutatua migogoro baina ya watu.

Katika riwaya hiyo, Imam Jaafar al-Sadiq (as) anawaelekeza waumini kutorejelea kwa mahakimu dhalimu pale wanapokumbwa na migogoro, bali kurejelea kwa watu wanaofahamu mafundisho ya Ahlul-Bayt (as).

Riwaya hiyo inasema:

«فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِیًا»

“Kwa hakika, nimemuweka kuwa kadhi.”

Mhadhiri amesema kuwa, ingawa maana ya awali ya neno Qadhi inahusiana na uamuzi wa kimahakama, katika uchambuzi wa riwaya hii anaeleza kuwa matumizi yake yanaweza kuhusishwa na nafasi pana zaidi ya uongozi na usimamizi wa mambo ya jamii, kwa kuzingatia muktadha wa riwaya na maelekezo yaliyomo.

Riwaya ya tano: Riwaya ya Abu Hamzah

Katika sehemu hii, mhadhiri ameitaja riwaya inayojulikana kama riwaya ya Abu Hamzah, ambayo ndani yake imekuja kauli:

«الْفُقَهَاءُ حُصُونُ الْإِسْلَامِ»

“Fuqaha ni ngome za Uislamu.”

Sayyid Izdehi ameeleza kuwa, neno Husūn linamaanisha ngome au kuta za ulinzi, na katika riwaya hii fuqaha wanatajwa kuwa ngome za Uislamu, kwa maana ya kulinda na kuhifadhi dini dhidi ya mambo yanayoweza kuhatarisha misingi, mafundisho na usalama wake.

Amefafanua kuwa, changamoto zinazoukabili Uislamu hazihusiani na masuala ya kielimu pekee, bali zinaweza kuwa za kijamii, kiuchumi, kiroho na hata zinazohusiana na mazingira ya nje, hivyo nafasi ya wanazuoni katika kulinda na kuhifadhi Uislamu ina umuhimu mkubwa.

Riwaya ya sita: مجاري الأمور والأحكام (Mijari al-Umur wal-Ahkam)

Mhadhiri pia amechunguza riwaya inayohusishwa na Imam Hussein (as), ambayo ndani yake imekuja kauli:

«مَجَارِی الْأُمُورِ وَالْأَحْکَامِ»

“Njia za kusimamia mambo na hukumu.”

Katika sehemu nyingine ya riwaya hiyo imekuja kauli:

«عَلَی أَیْدِی الْعُلَمَاءِ بِاللَّهِ»

“Juu ya mikono ya wanazuoni wanaomfahamu Allah.”

Sayyid Izdehi amesema kuwa, kwa mujibu wa tafsiri yake, riwaya hii inaonesha kuwa mambo ya jamii na hukumu zinapaswa kusimamiwa na wanazuoni wenye maarifa ya Allah, wanaofahamu halali na haramu na wenye uwezo wa kuelewa na kutumia mafundisho ya dini katika maisha ya jamii.

Riwaya ya saba: Wanazuoni ni watawala juu ya watu

Katika sehemu nyingine ya mhadhara, mhadhiri ameitaja riwaya inayohusishwa na Amirul-Muuminin Ali (as), ambayo ndani yake imekuja kauli:

«الْعُلَمَاءُ حُکَّامٌ عَلَی النَّاسِ»

“Wanazuoni ni watawala juu ya watu.”

Pia ametaja kauli nyingine:

«الْمُلُوکُ حُکَّامٌ عَلَی النَّاسِ، وَالْعُلَمَاءُ حُکَّامٌ عَلَی الْمُلُوکِ»

“Wafalme ni watawala juu ya watu, na wanazuoni ni watawala juu ya wafalme.”

Mhadhiri ameeleza kuwa, riwaya hii inaonesha nafasi ya wanazuoni katika kusimamia na kuelekeza mamlaka ya utawala, akitumia mfano wa mfumo wa utekelezaji wa mambo ya jamii, ambapo mamlaka ya utekelezaji yanaweza kuwa chini ya usimamizi na uelekezaji wa wanazuoni wenye maarifa ya dini.

Kwa mujibu wa uchambuzi wake, riwaya hii inahusishwa na dhana ya Wilaya ya Faqih, ambapo usimamizi wa mambo ya jamii unapaswa kufanyika kwa kuzingatia mafundisho na maarifa ya dini.

Riwaya ya nane: Falsafa ya uongozi na utawala

Katika sehemu ya mwisho ya mihadhara kuhusu riwaya, Sayyid Izdehi ameitaja riwaya iliyopokelewa katika kitabu Ilal al-Shara'i, ambayo inazungumzia falsafa ya kuwepo kwa uongozi na utawala katika jamii.

Ameeleza kuwa, kwa mtazamo wa kiakili, jamii inahitaji uongozi ili kusimamia mambo mbalimbali, kutatua migogoro, kupanga shughuli za kijamii, kuhakikisha usalama, kusimamia njia na miundombinu pamoja na kuratibu mambo yanayohusiana na maisha ya watu.

Mhadhiri amesema kuwa, katika riwaya hiyo, suala la kuwepo kwa utawala linaelezwa kwa kuzingatia mahitaji ya jamii na umuhimu wa kuwepo kwa mtu au mamlaka inayoweza kusimamia mambo ya watu, kuzuia migogoro na kuhakikisha shughuli za jamii zinaendelea kwa utaratibu.

Hitimisho

Katika hitimisho la mhadhara huu, Sayyid Sajjad Izdehi amesema kuwa riwaya mbalimbali zilizotajwa katika mjadala wa Wilaya ya Faqih zina nafasi muhimu katika kuthibitisha na kueleza dhana hiyo, ingawa baadhi ya riwaya zinaweza kuwa na tofauti za uchambuzi kuhusu kiwango na namna zinavyothibitisha madai yanayohusiana na Wilaya ya Faqih.

Ameeleza kuwa, katika riwaya hizo, matumizi ya maneno kama Hujja, Qadhi, Hakim na Sultan ni miongoni mwa vipengele muhimu vinavyotumiwa katika uchambuzi wa nafasi ya fuqaha katika jamii ya Kiislamu, hususan katika kipindi cha ghaiba ya Imam Maasum (as).

Mhadhara huu ni sehemu ya mfululizo wa “Wilaya-Shanasi” unaolenga kuchunguza na kueleza misingi, ushahidi na mitazamo mbalimbali kuhusu Wilaya ya Faqih, kwa kuzingatia riwaya na uchambuzi wa kielimu wa suala hilo.