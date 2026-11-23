Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlubayt (as) -ABNA- Sheikh Hussein Ma'touq, mwanazuoni wa Kiislamu kutoka Kuwait, amelaani hukumu zilizotolewa dhidi ya wanazuoni wa Bahrain, akisisitiza kuwa hatua hizo hazitafanikiwa kuwakatisha tamaa wananchi wa Bahrain wala Umma wa Kiislamu, bali zitazidisha azma yao na ya jamii zinazowaunga mkono katika kuendelea na harakati zao na kufikia malengo yao.

Sheikh Ma'touq ameonya kuwa hatua za kuwashambulia au kuwadharau wafuasi wa Ahlul-Bayt (a.s) zitakuwa na athari zinazoweza kugeuka dhidi ya mamlaka za Bahrain, kwani badala ya kudhoofisha msimamo wa wananchi, zitachochea zaidi mshikamano, uthabiti na dhamira ya kuendelea na njia yao.