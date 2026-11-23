Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA- Uhalisia wa matukio ya uwanja wa vita umeonesha kutokuwa na ufanisi kwa mikakati iliyofuatwa na Marekani na utawala wa Kizayuni tangu kuanza kwa mashambulizi ya kijeshi dhidi ya Iran, ambayo ilijengwa juu ya dhana ya kuweza kuilazimisha Iran kusalimu amri kupitia mashambulizi ya angani na vikwazo vya kiuchumi.

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la IRNA, badala ya kudhoofisha uwezo wa makombora wa Iran, mashambulizi ya Marekani na utawala wa Kizayuni yameambatana na kuimarishwa na kuwekewa ulinzi wa kimkakati kwa uwezo huo, kupitia kuhamishiwa kwenye miundombinu ya chini ya ardhi yenye ulinzi. Jambo hilo limeifanya “Mji Mpya wa Makombora” kuwa alama ya mkakati wa “upinzani wenye akili” uliokabiliana na majaribio ya kulenga miundombinu ya juu ya ardhi.

Kufichuliwa kwa mji mpya wa makombora unaomilikiwa na Kikosi cha Anga na Nafasi cha Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu (IRGC), pamoja na ziara ya viongozi wakuu wa kijeshi katika eneo hilo, kumeibua wasiwasi unaoongezeka katika duru za kisiasa na kijeshi za Marekani na utawala wa Kizayuni.

Ripoti mbalimbali za vyombo vya habari vya kigeni, ikiwemo ripoti ya shirika la Bloomberg iliyozungumzia uwezekano wa Marekani kufanya mashambulizi mapya dhidi ya Iran, zinaakisi kiwango cha wasiwasi kuhusu uwezo wa Iran wa kujenga upya na kuendeleza uwezo wake wa makombora ndani ya majengo ya chini ya ardhi ambayo ni vigumu kufikiwa.