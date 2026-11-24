Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Iran imetangaza kuondoa rasmi kizuizi kilichokuwa kikijipangia katika masafa ya makombora yake ya balistiki, ambayo kwa miaka kadhaa yalikuwa yakitajwa kuwa hayazidi kilomita 2,000, hatua inayotajwa kuwa sehemu ya mabadiliko katika mkakati wake wa kijeshi na mfumo wa kujilinda dhidi ya vitisho vya nje.

Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na vyombo vya habari, Brigedia Jenerali Qasim Qureshi, Naibu Mkuu wa Shirika la Basij, tarehe 22 Novemba 2026, alitangaza kukamilika kwa utekelezaji wa agizo la uongozi wa juu wa kijeshi la kuondoa vizuizi vya masafa ya silaha na vikwazo vya kijiografia katika maeneo mbalimbali ya uwezo wa kijeshi, ikiwemo vifaa, silaha, ujasusi na nguvu za kijeshi.

Hatua hiyo inakuja baada ya taarifa za awali zilizotolewa mwanzoni mwa mwezi Novemba kuhusu kuondolewa kwa kikomo cha kilomita 2,000, ambacho Iran ilikuwa imejiwekea katika masafa ya makombora yake ya balistiki.

Masafa yanayoweza kufikia kilomita 4,500 hadi 5,000

Taarifa mbalimbali zilizochapishwa na vyombo vya habari vya Iran zinaeleza kuwa Tehran inalenga kuendeleza uwezo wa makombora yake kufikia masafa yanayokadiriwa kuwa kati ya kilomita 4,500 na 5,000, jambo ambalo, iwapo litafanikiwa, linaweza kuongeza maeneo yanayoweza kufikiwa na makombora hayo na kuhusisha baadhi ya maeneo ya Ulaya pamoja na vituo vya kijeshi vya Marekani vilivyo mbali zaidi.

Kwa upande wa teknolojia, baadhi ya uchambuzi wa kijeshi umeeleza kuwa kuongeza masafa ya makombora kunaweza kuhusisha mabadiliko katika vipengele mbalimbali vya makombora, pamoja na matumizi ya teknolojia zinazohusishwa na programu ya anga ya Iran. Hata hivyo, madai kuhusu masafa mapya na uwezo halisi wa kiutendaji bado yanahitaji kutofautishwa na taarifa za kiufundi zilizothibitishwa.

Mabadiliko katika mkakati wa kujilinda na kukabiliana na vitisho

Mabadiliko haya yanatajwa kuwa sehemu ya mkakati wa Iran wa kuimarisha uwezo wake wa kujilinda na kuzuia mashambulizi, hasa katika mazingira ya kuongezeka kwa mvutano wa kijeshi na kisiasa baina ya Iran, Marekani na Israel.

Baadhi ya wachambuzi wanaona kuwa kuondolewa kwa kikomo hicho kunalenga pia kutoa ujumbe kwa nchi zinazoshiriki katika operesheni za kijeshi dhidi ya Iran au zinazotoa msaada wa kijeshi kwa maadui wake, huku Tehran ikisisitiza kuwa uwezo wake wa kujibu vitisho haupaswi kufungwa na mipaka ya kijiografia.

Hata hivyo, wachambuzi wa masuala ya kijeshi wanaendelea kuhoji kiwango cha uwezo wa Iran katika kuwa na makombora yenye masafa marefu zaidi, usahihi wa hali ya juu na uwezo wa kutumika kwa ufanisi katika mazingira halisi ya operesheni, kutokana na changamoto za kiteknolojia, uharibifu wa baadhi ya miundombinu ya uzalishaji na vikwazo vya upatikanaji wa vifaa.

Hatua hii inaashiria mabadiliko katika namna Iran inavyowasilisha sera yake ya uwezo wa kijeshi na mkakati wa kujibu vitisho, huku athari zake kwa usalama wa kikanda na uhusiano wa Iran na mataifa ya Ulaya zikiendelea kuwa suala la kufuatiliwa.