Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s.) –ABNA– Marekani na washirika wake wanaandaa mpango wa kuanzisha ushirikiano wa moja kwa moja wa kijeshi na utawala mpya wa Syria; mpango unaohusisha takribani nchi 15 na ambao, licha ya kutangazwa kuwa unalenga kuondoa mabomu na kuhakikisha usalama wa mipaka, unaweza kuwa mwanzo wa kurejea kwa wanajeshi wa Marekani nchini Syria na kuhusika moja kwa moja kwa Washington katika muundo wa kijeshi na kiusalama wa nchi hiyo.

Shirika la habari la Reuters, likinukuu vyanzo vitano vilivyo na ufahamu wa suala hilo, liliripoti kuwa Marekani na washirika wake wanajadili mpango wa kutoa mafunzo kwa wanajeshi wa Syria kuhusu uondoaji wa mabomu ardhini, utambuzi na utengenezaji salama wa vilipuzi pamoja na usalama wa mipaka. Ikiwa mpango huo utatekelezwa, utakuwa ni ujumbe wa kwanza wa moja kwa moja wa mafunzo ya kijeshi ya Marekani kwa wanajeshi wa Syria tangu kuanguka kwa serikali ya Bashar al-Assad mnamo Desemba 2024.

Muungano wa nchi 15 na uwezekano wa bajeti ya dola milioni 200

Mpango huu unafuatiliwa kupitia shughuli za Kituo cha Uratibu cha Damascus, kwa ushiriki wa vikosi kutoka takribani nchi 15 washirika wa Washington, zikiwemo Uingereza, Ufaransa, Ujerumani, Australia, Saudi Arabia na Umoja wa Falme za Kiarabu (UAE).

Kwa mujibu wa vyanzo vyenye ufahamu wa suala hilo, mafanikio ya hatua ya awali ya uondoaji wa mabomu yanaweza kufungua njia ya kupanua ushirikiano wa kijeshi kati ya Washington na Damascus katika maeneo mengine. Mafunzo hayo huenda yakaanza Machi 2027 nchini Jordan na Syria, na iwapo mazungumzo yataendelea vizuri, idadi ndogo ya wanajeshi wa Marekani inaweza kurejea katika ardhi ya Syria.

Washington pia inachunguza uwezekano wa kutumia takribani dola milioni 200 za bajeti iliyosalia katika operesheni ya kupambana na ISIS kufadhili ujumbe huo.

Vikwazo vya kisheria Washington na wasiwasi wa kijeshi Damascus

Moja ya vikwazo muhimu katika utekelezaji wa mpango huu ni sheria zinazojulikana kama Leahy Laws nchini Marekani, ambazo zinakataza kutoa msaada wa kijeshi kwa vikosi vya kigeni vinavyohusishwa na ushahidi wa kuaminika wa kutekeleza ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu. Historia ya baadhi ya makamanda wa kijeshi wa Syria katika makundi yenye misimamo ya kigaidi, pamoja na ripoti za Umoja wa Mataifa kuhusu ukiukaji wa haki za binadamu, pia zimeufanya mpango huu kuwa na changamoto mbalimbali.

Wakati huohuo, baadhi ya maafisa wa kijeshi wa Syria wameeleza wasiwasi wao kuhusu kutoa ruhusa kwa wanajeshi wa Marekani kufikia vituo na taasisi za kijeshi za nchi hiyo.

Msemaji wa Kamandi Kuu ya Jeshi la Marekani (CENTCOM), huku akithibitisha kuendelea kwa shughuli za Kituo cha Uratibu cha Damascus, alisema kuwa bado hakuna uamuzi wa mwisho uliofikiwa kuhusu muundo na majukumu ya baadaye ya kituo hicho. Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani pia imeeleza kuunga mkono ushirikiano na Damascus katika kupambana na ISIS, lakini Wizara ya Ulinzi ya Syria hadi sasa haijatoa majibu kuhusu ripoti hiyo.

Nia iliyofichika ya kurejea kwa Marekani: Kuunda mfumo mpya wa usalama wa Syria

Mpango mpya wa Washington unaweza kuchukuliwa kuwa ishara ya mabadiliko katika mfumo wa uwepo wa kijeshi wa Marekani nchini Syria. Washington, ambayo hapo awali ilishiriki zaidi kupitia uwepo wa moja kwa moja wa wanajeshi wake na ushirikiano na vikosi vya Kikurdi nchini Syria, sasa inatafuta kuanzisha uhusiano wa moja kwa moja na jeshi pamoja na taasisi za usalama za utawala mpya wa Damascus.

Reuters iliripoti awali mnamo Novemba 2025 kuhusu mpango wa Marekani wa kuanzisha uwepo wa kijeshi mjini Damascus kwa lengo la kuwezesha na kusimamia makubaliano ya kiusalama kati ya Syria na utawala wa Kizayuni. Uchambuzi wa taasisi za utafiti za Washington na jarida la Long War Journal pia unaashiria umuhimu wa kuzuia ushawishi wa Iran, kushindana na Russia na kusimamia ushawishi unaoongezeka wa Türkiye katika muundo wa kijeshi wa Syria.

Katika mazingira haya, ujumbe uliotangazwa wa uondoaji wa mabomu unaweza kuwa mwanzo wa ushawishi wa kitaasisi wa Marekani ndani ya jeshi la Syria, kuhakikisha maslahi ya kiusalama ya utawala wa Kizayuni na kuathiri mwelekeo wa kijeshi na kiusalama wa Damascus katika siku zijazo; malengo ambayo si lazima yahitaji uwepo mkubwa wa wanajeshi wa Marekani katika ardhi ya Syria.

Kwa mtazamo huu, umuhimu wa mpango mpya wa Washington hauko zaidi katika idadi ya wanajeshi watakaotumwa, bali katika uwezo wake wa kuifanya Marekani kuwa mmoja wa wahusika wenye ushawishi katika kuunda muundo wa kijeshi na mfumo wa usalama wa Syria wa siku zijazo.