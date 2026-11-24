Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s.) –ABNA– Naibu Mwenyekiti wa Baraza Kuu la Waislamu wa Kishia nchini Lebanon, Sheikh Ali al-Khatib, amekosoa vikali misimamo ya Rais wa Lebanon na baadhi ya viongozi wa nchi hiyo dhidi ya Muqawama, akisisitiza kuwa ulinzi wa ardhi ya Lebanon hauhitaji idhini ya kiongozi yeyote wa serikali, na kwamba sera ya kutoa concessions kwa utawala wa Kizayuni itasababisha utawala huo kuongeza madai na shinikizo dhidi ya Lebanon.

Sheikh Ali al-Khatib alitoa kauli hiyo katika hafla ya kumbukumbu iliyofanyika katika mji wa Labaya, eneo la Bekaa Magharibi mwa Lebanon, ambako aliwakumbuka na kuwatukuza mashahidi wa Muqawama. Akizungumza na viongozi wa nchi hiyo, alihoji kama concessions wanazotoa zimeweza kusimamisha mashambulizi ya mabomu, mauaji ya wananchi na kuikomboa ardhi ya Lebanon inayokaliwa kwa mabavu.

Muqawama hauhitaji idhini ya mtu yeyote kwa ajili ya kuilinda Lebanon

Al-Khatib, akisisitiza kuwa utulivu wa muda uliopo sasa haujatokana na misimamo ya viongozi wa Lebanon dhidi ya Muqawama, alisema: “Ninyi si wenye kutoa uhalali kwa Muqawama; Muqawama hauhitaji mtu yeyote ili kupata uhalali wake.”

Aliongeza kuwa iwapo concessions zinazotolewa na viongozi zingesababisha kukombolewa kwa ardhi, kusimamishwa kwa uvamizi na kulinda maslahi ya wananchi wa Lebanon, wananchi wote wangewaunga mkono. Hata hivyo, kila concession mpya huzaa madai zaidi, na heshima pamoja na utu haviwezi kupatikana kwa njia ya kujisalimisha.

Naibu Mwenyekiti wa Baraza Kuu la Waislamu wa Kishia nchini Lebanon pia alikosoa mashambulizi ya vyombo vya habari na matumizi ya vikosi vya mtandaoni dhidi ya wakosoaji wa serikali, akisisitiza kuwa shinikizo hizo hazitazuia ukweli kusemwa.

Ukosoaji wa wazi dhidi ya Rais na uhalali wa “makubaliano ya mfumo”

Al-Khatib, akieleza kuwa nafasi ya urais ni ya wananchi wote wa Lebanon, alimtaka Rais azungumze kwa niaba ya wananchi wote na asiuweke Muqawama katika kundi la wapiganaji wenye silaha au katika mkondo wa kimadhehebu pekee.

Akikumbusha ukombozi wa kusini mwa Lebanon mnamo 25 Mei 2000, aliutaja Muqawama kuwa ni mwakisi wa utashi wa wananchi na wenye uungwaji mkono mpana wa kijamii, huku akisisitiza nafasi ya kihistoria ya vikosi vya kitaifa kutoka madhehebu mbalimbali katika kukabiliana na uvamizi wa utawala wa Kizayuni.

Kiongozi huyo wa Lebanon pia alitaja utekelezaji wa “makubaliano ya mfumo” bila kuwasilishwa kwa Baraza la Mawaziri na Bunge la Wawakilishi kuwa hauna msingi wa kisheria wala uhalali, akiyataja makubaliano hayo kuwa ni aibu kwa serikali na wale waliotia saini.

Al-Khatib, akipinga kuwashutumu Muqawama na mashahidi wake kuwa wanahusishwa na Iran, alihoji: “Je, vikosi vya Muqawama vilipigana kuikomboa ardhi ya Iran au kwa ajili ya kulinda kusini na Bekaa ya Lebanon?”

Pia alikosoa mwenendo wa baadhi ya vyombo vya habari vya Lebanon kuhusu utawala wa Kizayuni, akisema usalama wa taifa na ardhi ya Lebanon si bidhaa za kufanyiwa biashara, na kwamba heshima pamoja na ushindi hupatikana kwa kuilinda nchi na kutokubali maagizo ya Marekani na Israel.

Wanaotegemea Iran kushindwa wamekosea pakubwa

Katika sehemu nyingine ya hotuba yake, Naibu Mwenyekiti wa Baraza Kuu la Waislamu wa Kishia nchini Lebanon, akizungumzia vitisho vya Donald Trump dhidi ya Iran, alisema utashi wa wananchi una nguvu zaidi kuliko nguvu za kijeshi za mataifa makubwa, na kusisitiza kuwa baadhi ya mikondo ya kisiasa nchini Lebanon imeweka matumaini katika kushindwa kwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na kutwaa mamlaka nchini Lebanon, lakini matarajio hayo hayatatekelezwa.

Al-Khatib, akizungumzia uzoefu wa Marekani kushindwa nchini Afghanistan, alisema wanaoamini kuwa Marekani na Israel ndio washindi wa uwanja wa mapambano wamekosea pakubwa.

Naibu Mwenyekiti huyo alisisitiza kuwa Iran kwa sasa ina nguvu zaidi na iko tayari zaidi kuliko ilivyokuwa wakati wa kuanza kwa makabiliano yaliyopita, na kwamba adui hataweza kufikia malengo ambayo hapo awali pia alishindwa kuyatimiza.

Pia alitaja vitisho vya Trump dhidi ya ustaarabu wa kihistoria wa Iran kuwa ni jaribio la kufufua tofauti kati ya Waarabu na Wairani, akisema vitisho hivyo vimechochea mshikamano wa wananchi wa Iran, wakiwemo wanaounga mkono na wanaopinga serikali, dhidi ya Marekani.

Akieleza sababu ya kuunga mkono Iran, alisisitiza kuwa uungwaji mkono huo hautokani na masuala ya kimadhehebu, bali ni kutokana na Iran kusimama pamoja na wananchi wa Lebanon katika mazingira ambayo nchi nyingi nyingine zilijizuia kuwasaidia.

Mwisho, Al-Khatib, akiwatukuza familia za mashahidi, alisisitiza kuwa wananchi wa Lebanon hawatarudi nyuma mbele ya shinikizo na jitihada za kuwafanya wajisalimishe kwa Israel, na akawataka viongozi wa nchi hiyo kutekeleza majukumu yao kwa namna inayostahili heshima na hadhi ya wananchi wa Lebanon.