Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) –ABNA– Spika wa Majlisi ya Ushauri ya Kiislamu ya Iran, Mohammad Baqer Qalibaf, amesisitiza kuwa msimamo wa Iran haujabadilika, akisema kuwa Tehran haitachukua hatua yoyote wala kuingia katika mazungumzo kabla ya kutekelezwa kwa masharti yake saba.

Qalibaf amesema kuwa Iran iko tayari kujibu kwa uthabiti hatua zozote za adui, na kwamba endapo adui atafanya kosa, Iran iko tayari kubadilisha eneo na mazingira ya mapambano.

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la IRNA, Qalibaf ametoa kauli hiyo Jumanne, alipokuwa akizungumzia masuala yanayohusiana na Marekani na misimamo yake dhidi ya Iran.

Akizungumzia kauli za uchochezi na vitisho vya hivi karibuni vya Rais wa Marekani, Qalibaf amesisitiza kuwa ni muhimu kufafanua kwamba msimamo wa Tehran uko wazi, thabiti na haubadiliki.