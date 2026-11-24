Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) –ABNA– Sambamba na mabadiliko katika mahusiano kati ya serikali ya Iraq na makundi ya Muqawama nchini humo, mchambuzi mmoja wa Iraq, akizungumzia historia ya hatua za Marekani dhidi ya mamlaka ya Iraq na mapambano ya wananchi wake, amesema kuwa Marekani baada ya kushindwa kufikia malengo yake nchini Iraq, iliamua kutumia ugaidi wa kundi la Daesh (ISIS), lakini nayo ilishindwa katika lengo hilo.

Ameongeza kuwa hivi karibuni Marekani imegeukia kutumia vibaraka wa ndani ili kuleta mvutano na kuchochea mapigano ya ndani nchini Iraq, kwa lengo la kukomesha nafasi ya Muqawama, lakini katika juhudi hizo pia imeshindwa.

Muayyad al-Ali, katika mahojiano na chombo cha habari cha “Al-Maalouma”, amesema kuwa mpango wa Marekani wa kutumia makundi ya ndani kuchochea vita nchini Iraq umeshindwa, licha ya hatari kubwa ambayo mpango huo ungeweza kuisababishia nchi. Mpango huo ulilenga kuanzisha vita katika eneo la Jurf al-Nasr, lakini busara ilielekeza kuepuka mipango hiyo.

Wakati huohuo, Mukhtar al-Yusuf, mbunge wa Iraq, ameonya kuhusu madhara ya hatua yoyote au mabadiliko yasiyofikiriwa kwa kina katika uwanja wa operesheni, ambayo yanaweza kudhoofisha hali ya usalama katika eneo la Jurf al-Nasr. Ameyataka makundi ya kisiasa kulishughulikia suala hilo nyeti kwa uwajibikaji na kuepuka kuligeuza kuwa mgogoro wa kisiasa.

Jurf al-Nasr ni mojawapo ya maeneo muhimu katika mkoa wa Babil. Kutokana na umuhimu wake wa kimkakati katika kulinda usalama wa mji mtakatifu wa Karbala, eneo hilo limekuwa likivutia usikivu wa makundi ya kigaidi, hususan Daesh. Kwa sababu hiyo, idadi kubwa ya wapiganaji wa Muqawama wanaishi katika eneo hilo.

Hata hivyo, katika miaka ya hivi karibuni, kumekuwa na shinikizo kubwa la vyombo vya habari vya setilaiti vinavyohusishwa na mataifa ya nje, vikishinikiza udhibiti wa usalama wa eneo hilo ukabidhiwe kwa serikali ya Iraq na kuendelezwa kwa mradi wa kupokonya silaha Muqawama ya Iraq kuanzia katika eneo hilo.

Vyombo vya habari vinavyoipinga Muqawama ya Iraq vinadai kuwa kutokana na udhibiti wa vikosi vya Muqawama katika eneo hilo, wakazi wengi wa eneo hilo wamenyimwa fursa ya kurejea makwao, wakidai kuwa wengi wao wana historia ya kuwa wanachama wa makundi ya kigaidi na ya itikadi kali za Takfiri.

Chanzo cha mvutano wa hivi karibuni kinahusishwa na kuchapishwa kwa ripoti ya kiintelijensia yenye kurasa 19. Ripoti hiyo, kwa kutegemea picha za satelaiti za kipindi cha mwaka 2021 hadi 2026, ilidai kuwa kulikuwa na uchotaji wa mafuta ghafi kutoka katika mabomba ya mafuta yanayopita eneo la Jurf al-Nasr.

Kwa mujibu wa ripoti hiyo, mashimo yalitobolewa katika maeneo mawili ya mtandao wa mabomba ya mafuta, na mafuta hayo yalichukuliwa kwa kutumia magari makubwa ya kubeba mafuta na kupelekwa kwenye matanki ya awali, kabla ya kusambazwa katika soko la ndani. Ripoti hiyo pia ilidai kuwepo kwa “mbinu za kuficha shughuli”, ikieleza kuwa mafuta yalihifadhiwa katika mashimo ya kina chini ya ardhi, kwa kutumia miundo ya chuma iliyolenga kuficha mienendo ya magari hayo yasigunduliwe na ufuatiliaji wa angani.

Waziri Mkuu wa Iraq, Ali al-Zaidi, tarehe 11 Novemba (20 Aban), alitoa agizo la kuundwa kwa kamati ya uchunguzi. Kamati hiyo, iliyoongozwa na Brigedia Jenerali Saad Muhsin Aribi na kujumuisha wawakilishi kutoka Polisi wa Shirikisho, Polisi wa Nishati, Idara ya Usalama na Nidhamu ya Hashd al-Shaabi, Bodi ya Ufuatiliaji pamoja na Shirika la Ujasusi na Uchunguzi la Shirikisho, iliwasili Jurf al-Nasr tarehe 13 Novemba (22 Aban) na kuanza uchunguzi wake wa moja kwa moja katika eneo hilo.

Sabah al-Numan, msemaji wa Amiri Jeshi Mkuu wa Vikosi vya Wanajeshi, alidai kuwa kamati kuu katika ripoti yake ya mwisho “ilithibitisha usahihi wa taarifa zilizokuwa zimetolewa awali na Shirika la Ujasusi na Uchunguzi la Shirikisho”, na kuweka kumbukumbu ya uwepo wa shughuli za magendo ya mafuta na viwanda visivyo halali vya kusafisha mafuta katika eneo hilo.

Kufuatia taarifa hiyo, al-Zaidi alitoa agizo la kuwaondoa madarakani maafisa tisa waandamizi wa usalama na utawala, akiwemo kamanda wa Polisi wa Babil, mkuu wa Hashd al-Shaabi katika mkoa huo na mkurugenzi wa kampuni ya mabomba ya mafuta. Aidha, aliagiza wote wanaotuhumiwa kufikishwa katika vyombo vya mahakama.

Kwa upande wake, Muqawama wa Kiislamu, Vikosi vya Kataib Hezbollah nchini Iraq, vikizungumzia mchakato wa mazungumzo kuhusu upangaji na udhibiti wa suala la silaha, vilisema kuwa makubaliano yalikuwa yamefikiwa na “Mfumo wa Uratibu” pamoja na serikali, lakini Waziri Mkuu wa Iraq hakutekeleza ahadi zake katika makubaliano hayo.

Kundi hilo lilisisitiza pia kuwa masuala yanayohusiana na eneo la Jurf al-Nasr na silaha za Muqawama yanapaswa kubaki nje ya mivutano ya kisiasa. Lilitangaza kuwa halitakubali kuachana na msimamo huo wa msingi, likieleza kuwa kwa sasa linakabiliwa na kile lilichokiita operesheni kubwa zaidi ya kulazimishwa kuachana na silaha za Muqawama kupitia uchapishaji wa ripoti za uongo.

Kataib Hezbollah ya Iraq iliendelea kueleza kuwa ilituma “kamati ya kiufundi” katika eneo hilo ili kuchunguza ukweli wa tuhuma zilizotolewa. Kwa mujibu wa kundi hilo, kamati hiyo haikubaini uharibifu wowote au ukiukwaji wowote katika mabomba ya mafuta yanayopita eneo hilo, jambo ambalo, kwa mujibu wa kundi hilo, linathibitisha kuwa madai ya magendo ya mafuta si ya kweli.