Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Mkuu wa Ofisi ya Maslahi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran nchini Misri, Mojtaba Ferdousi Pour, amesisitiza kuwa Iran haina mpango wa kuhamisha urani iliyorutubishwa kwenda nje ya nchi, akibainisha kuwa madini hayo yatabaki ndani ya Iran, chini ya usimamizi wa mamlaka za kitaifa na uangalizi wa Wakala wa Kimataifa wa Nishati ya Atomiki (IAEA).

Akizungumza katika mahojiano na shirika la habari la Urusi la RIA Novosti, Ferdousi Pour amesema msimamo wa kimsingi wa Iran kuhusu suala hilo haujabadilika.

Katika hatua nyingine, mwanadiplomasia huyo amesema Tehran inachunguza kwa umakini na kwa kina mpango wa mazungumzo uliowasilishwa kwa pamoja na Qatar na Pakistan, ambao kwa sasa unajadiliwa.

Amesisitiza pia kuwa makubaliano yoyote yanapaswa kuhakikisha haki ya Iran ya kutajirisha urani, kuondolewa kwa vikwazo kikamilifu, kwa kudumu na kwa namna inayoweza kuthibitishwa, pamoja na kuwepo kwa dhamana ya kuzuia Marekani kujiondoa tena katika makubaliano kama ilivyofanya mwaka 2018.