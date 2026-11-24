Abbas Golru, mwenyekiti wa Kamati ya Mahusiano ya Kimataifa ya Tume ya Usalama wa Kitaifa na Sera za Kigeni ya Baraza la Ushauri la Kiislamu, katika mahojiano kuhusu uwezo wa ulinzi na kijeshi wa nchi, alisema: kulingana na ripoti zilizowasilishwa na maafisa wa kijeshi na usalama katika Tume ya Usalama wa Kitaifa na Sera za Kigeni, hali ya nchi katika uwanja wa uwezo wa kijeshi na ulinzi inakua na kuendelea. Katika suala hili, uchambuzi wa vita vya zamani umefanywa na maandalizi muhimu kwa operesheni yoyote inayowezekana au vita vijavyo, ambavyo tunatumaini Mwenyezi Mungu hataviaruhusu, yametayarishwa.

Aliongeza: maandalizi haya yanahusisha nyanja mbalimbali ikiwa ni pamoja na ulinzi wa anga, uwezo wa makombora, nyanja ya baharini na vita vya ardhini, na mambo yote haya yamezingatiwa ipasavyo na vikosi vya jeshi katika mfumo madhubuti.

Mwenyekiti wa Kamati ya Mahusiano ya Kimataifa ya Tume ya Usalama wa Kitaifa na Sera za Kigeni ya bunge, akirejelea kikao cha tume hiyo na Meja Jenerali Ali Abdollahi, alisema: hivi karibuni tulifanya kikao mbele ya Mkuu wa Staff Kuu ya Vikosi vya Jeshi katika Tume ya Usalama wa Kitaifa na Sera za Kigeni, ambapo yeye alieleza na kuchambua kikamilifu mpangilio wa kijeshi wa maadui ikiwa ni pamoja na Wamarekani, utawala wa Kizayuni na harakati za nchi za kanda na Wazungu. Pia hali na mpangilio wa kijeshi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran vilijadiliwa na kutathminiwa.