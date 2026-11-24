Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna, Meja Jenerali «Ahmad Wahidi», mkuu wa Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi, kando ya hafla ya kufunga tukio la nane la uzalishaji wa maudhui ya kidijitali ya Basij alisema: kama alivyosema Kiongozi Mkuu wa Mapinduzi, leo vita haitakuwa tena ya kikanda pekee, na katika kila mahali inapohitajika, tunaweza kuona upanuzi wa vita

Meja Jenerali Wahidi alifafanua zaidi: kila kitu kiko chini ya udhibiti wa wapiganaji wetu wapendwa, na wamesimama kwa nguvu katika misimamo yao; wapiganaji wana nguvu zaidi kuliko hapo awali wakiwa uwanjani kutetea Iran, Uislamu na taifa pendwa

Mkuu wa Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi pia alibainisha: lengo la Wamarekani kwa kuwepo kwao katika kanda lilikuwa kutwaa nchi na kumeza kanda. Aliongeza: Wamarekani hapo awali walitumia maneno kama «ng'ombe wa maziwa» katika kuelezea nchi za kanda; hii ina maana kwamba wanatafuta kutawala rasilimali za kanda

Meja Jenerali Wahidi alifafanua zaidi: uwepo wa Marekani katika kanda ni uwepo wa tamaa, na hawajali maslahi na manufaa ya nchi za kanda. Alisema: tunatumaini nchi za kanda zimefika kwenye hitimisho kwamba kwa kutegemea Marekani, usalama wa nchi yoyote hautahakikishwa

Mkuu wa Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi alifafanua: katika mwendo wa vita vya kikanda, adui alikuja uwanjani kwa uwezo wake wote na alitangaza mara kwa mara kwamba anatafuta kuamsha makundi yenye silaha. Aliongeza: kwa sababu hiyo vikosi vya Basij kote nchini vilikuwa na utayari kamili wa kukabiliana na vitisho hivi, na tunaweza kusema kwamba Basij ndio iliyojaza uwezo wetu wote katika fronti mbalimbali za usalama na ulinzi