Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna, Meja Jenerali Amir Hatami, mkuu wa Jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, katika hotuba yake mbele ya makamanda, naibu makamanda, maafisa na wasimamizi wa vikosi vya jeshi katika Chuo Kikuu cha Uongozi na Staff ya Jeshi, ambayo pia ilifanyika kwa njia ya video katika vitengo vyote vya jeshi, akirejelea nafasi ya nguvu ya kijeshi ya nchi, alisisitiza: tulizungumza kuhusu mfumo wa mamlaka wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran unaojumuisha vipengele vya «kijeshi, kisiasa, kijamii na kijiografia», na tulisema kwamba ikiwa vita vitatokea, tunaweza kuvitumia vizuri, lakini maadui hawakuamini

Meja Jenerali Hatami akisisitiza tabia ya kujihami ya operesheni alisema: tulipigana na Marekani inayodai kuwa nguvu kuu, ambayo nyuma yake ni utawala wa Kizayuni ulioshinda nchi kadhaa zinazouzunguka katika siku sita, kwa hiyo katika nyanja ya kijeshi, dhana ya adui ilikuwa kwamba kwa kuzingatia vita vya siku kumi na mbili, baada ya siku tatu au nne hatutaweza tena kufyatua, lakini tulifyatua hadi siku ya mwisho, baada ya vita tena kwa siku kumi hadi kumi na mbili tulijihusisha, na risasi zilifyatuliwa, na kwa sasa hali yetu, alhamdulillah, ni nzuri sana na tumefikia malengo yetu katika ulinzi