Pezeshkian akirejelea shinikizo la nje na jitihada za maadui kudhoofisha Iran alisema: wengine walidhani kwamba ikiwa watauwa watu kadhaa kama mashahidi, wanaweza kulazimisha Iran kujisalimisha, lakini matokeo ya hatua hizi yalikuwa kuundwa kwa vikosi imara zaidi, vyenye nguvu zaidi na imani zaidi; kwa sababu yule mwenye mizizi katika ardhi na maji yake hawinamishi kichwa chake mbele ya dhuluma
24 Novemba 2026 - 20:09
Msimbo wa Habari: 1894406
Source: ABNA
Rais alisema: ikiwa tutalea kizazi kijacho ipasavyo, hakuna nguvu yoyote inayoweza kuharibu mawazo na mizizi ya taifa hili; hata wakibomoa majengo mara mia na mara elfu, tutayajenga tena
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