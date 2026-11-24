Pezeshkian akirejelea shinikizo la nje na jitihada za maadui kudhoofisha Iran alisema: wengine walidhani kwamba ikiwa watauwa watu kadhaa kama mashahidi, wanaweza kulazimisha Iran kujisalimisha, lakini matokeo ya hatua hizi yalikuwa kuundwa kwa vikosi imara zaidi, vyenye nguvu zaidi na imani zaidi; kwa sababu yule mwenye mizizi katika ardhi na maji yake hawinamishi kichwa chake mbele ya dhuluma