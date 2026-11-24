Akirejelea makosa ya kimahesabu ya maadui katika kutathmini nguvu za Iran, aliongeza: maadui hawazingatii ipasavyo katika mahesabu yao nguvu ya imani, utashi na umoja wa taifa la Iran; kama vile zamani Saddam kwa tathmini isiyo sahihi ya uwezo na utashi wa taifa la Iran alianza vita na baada ya miaka minane alikumbana na kushindwa

Meja Jenerali Abdollahi akirejelea mwanzo wa vita vya Ramadhani alisema: maadui kwa kudhani kwamba wanaweza kuangusha mfumo wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ndani ya saa 24 hadi 48 na kwa kuandaa mazingira ya vyama vipingamizi kuingia mitaani kutimiza malengo yao, walianza shambulio kubwa; lakini jibu la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, kinyume na mahesabu yao, lilitolewa saa moja tu baada ya shambulio la kwanza