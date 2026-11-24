Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna, Seyed Abbas Araghchi, waziri wa mambo ya nje, kando ya hafla ya kufunga semina ya wakuu wa ofisi za mikoa, akirejelea uwezo wa mikoa ya nchi, alisema: kuzingirwa kwa Iran kwa nchi kavu kunawezekana karibu kutokutokea; iwe kwa sababu ya ukubwa wa nchi na iwe kwa sababu ya wingi wa mikoa ambayo kila mmoja ina uwezo mbalimbali

Akirejelea mahusiano mapana ya mikoa ya Iran na mikoa inayopakana katika nchi jirani, aliongeza: mzunguko mkubwa, mahusiano ya watu na mizizi ya kihistoria na kiutamaduni pande zote za mpaka zimeunda uwezo katika mikoa ya nchi, hasa mikoa ya mpakani, ambapo kwa msaada wake tunaweza kufungua kile adui anachotaka kutufungia

Araghchi akisisitiza umuhimu wa kukabiliana na shinikizo la vikwazo alifafanua: jukumu la nchi nzima na watu ni kuwakatisha tamaa maadui kuweka vikwazo. Njia bora ya kukabiliana na shinikizo hili ni kuwakatisha tamaa wanaoweka vikwazo kufikia malengo yao ili wajue kwamba chombo hiki hakina ufanisi na hakitakuwa nao

Waziri wa mambo ya nje wakati huo huo alisisitiza: hii haimaanishi kuachana na jukumu lingine la wizara ya mambo ya nje, yaani kufungua njia za kidiplomasia kwa mazungumzo na kuondoa vikwazo, na njia hiyo pia inaendelea mahali pake