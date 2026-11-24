Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna ikinukuliwa na shirika la habari la Safa, Wizara ya Mambo ya Ndani ya Gaza siku ya Jumanne ilitangaza shahada ya Brigedia Jenerali Naim Mohammed Abu Nahl (miaka 50), mkurugenzi mkuu wa huduma ya usalama wa ndani ya Gaza, baada ya kuuawa katika shambulio la anga la wavamizi wa Israel magharibi mwa mji wa Gaza

Wizara hii katika taarifa ilitangaza: mauaji ya Brigedia Jenerali Abu Nahl yalifanyika baada ya shirika la usalama wa ndani katika vipindi vya hivi karibuni kuwapiga mapigo makali mamluki wa wavamizi

Wizara hii ilisema: mauaji ya Abu Nahl pia yalifanyika baada ya shirika hili kufikia mafanikio makubwa katika mapambano dhidi ya magenge yaliyokuwa yakishirikiana na wavamizi na kujificha katika maeneo yaliyokuwa chini ya udhibiti wa kijeshi wa jeshi la wavamizi