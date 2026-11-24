Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna, Harakati ya Upinzani ya Kiislamu ya Palestina Hamas, kwa kutoa taarifa kwa vyombo vya habari, ililaani kauli za «Tony Blair», mwanachama wa «Baraza la Amani» huko Gaza, na kusisitiza kwamba Blair kwa kupuuza uhalifu unaoendelea wa utawala wa Kizayuni katika Ukanda wa Gaza na ukiukwaji wa mara kwa mara wa makubaliano ya usitishaji mapigano, amejaribu kupindua ukweli unaohusiana na mwendo wa mazungumzo

Katika taarifa hii imeelezwa kwamba Hamas ilifuatilia kwa kuchukizwa kauli za hivi karibuni za Tony Blair; kauli ambazo ndani yake ukiukwaji wa kihalifu wa makubaliano ya usitishaji mapigano kutoka kwa baraza la mawaziri la Kizayuni, mauaji yanayoendelea na kizuizi kilicholazimishwa dhidi ya Ukanda wa Gaza yalipuuzwa kabisa na ikajaribiwa kupotosha ukweli unaohusiana na mwendo wa mazungumzo

Harakati hii ilisisitiza kwamba Tony Blair anapuuza kukubaliana kwa Hamas na ramani ya njia iliyowasilishwa na «Baraza la Amani» kwa ajili ya kukamilisha utekelezaji wa mpango wa Donald Trump, rais wa Marekani, katika Ukanda wa Gaza; kama vile anafumba macho kwa upinzani wa Benjamin Netanyahu mhalifu dhidi ya utekelezaji wa mpango huu na kuongeza mauaji na ukiukwaji dhahiri wa makubaliano ya usitishaji mapigano kutoka kwake

Hamas iliongeza kwamba mwelekeo huu unaonyesha upendeleo dhahiri na wa kufedhehesha wa Tony Blair dhidi ya taifa la Palestina