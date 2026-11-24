Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna ikinukuliwa na shirika la habari la Al Jazeera, Uingereza imeweka vikwazo dhidi ya maafisa 4 wa juu wa Yemen

Maafisa wa Yemen waliowekewa vikwazo ikiwa ni pamoja na Abdulkarim Amir al-Din Hussein al-Houthi (waziri wa mambo ya ndani), Abdulhakim Hashim Ali al-Khaiwani (mkuu wa idara ya usalama na upelelezi), Mohammed Muflih (hakimu) na Sarem al-Din Mufaddal (mwendesha mashtaka) waliwekewa vikwazo kwa kisingizio cha uongo na cha kurudiwa cha ukiukwaji wa haki za binadamu

London ilidai kwamba mali za watu waliowekewa vikwazo zimefungwa na wanakabiliwa na marufuku ya kusafiri kwenda Uingereza