Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna, idara ya mahusiano ya umma ya Jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ilitangaza: saa chache zilizopita, ndege moja isiyo na rubani ya Lucas ya adui mvamizi wa Marekani, juu ya sehemu ya magharibi ya Mlango wa Hormuz, iliharibiwa na mifumo ya ndani ya kikosi cha ulinzi wa anga wa jeshi kwa hatua ya wakati unaofaa.

Pia katika operesheni tofauti, ndege moja isiyo na rubani ya MQ-9 ya adui mvamizi wa Marekani, ilipigwa na kuharibiwa na mifumo ya ndani ya kikosi cha ulinzi wa anga wa jeshi angani juu ya sehemu ya mashariki ya Mlango wa Hormuz.

Operesheni hizi mbili zilifanyika chini ya mtandao wa umoja wa ulinzi wa anga wa nchi.