Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna, katika taarifa ya taasisi ya usimamizi wa njia za maji ya Ghuba ya Uajemi iliyochapishwa jioni ya Jumanne, tarehe tatu ya mwezi wa Azar 1405, kwenye mtandao wa X, imeelezwa: kutokana na huduma zinazotolewa na baadhi ya meli za kuvuta kwa meli zinazokiuka sheria kusini mwa Mlango wa Hormuz, meli 26 za aina hii zimeongezwa kwenye orodha ya kutokubalika kwa taarifa za wananchi wa majirani za kusini wa Iran na ufuatiliaji wa taarifa wa PGSA.

Taasisi hii iliongeza: kama ilivyotangazwa awali, meli na makampuni yanayoshirikiana katika kutoa huduma kwa wakiukaji sheria, wao wenyewe watawekwa kwenye orodha ya kutokubalika.